서울시의회 국민의힘 “강선우·김병기 국회의원의 서울시의원 공천 헌금 의혹, 파렴치한 매관매직이자 서울시민 모욕이다”

서울시의회 국민의힘은 김경 서울시의원의 공천 대가 1억원 상납 사건에 대해 다음과 같은 논평을 냈다.

다음은 서울시의회 국민의힘 윤영희 대변인 논평 전문

어제 강선우·김병기 더불어민주당 국회의원 간 과거 녹취록이 공개되며, 지난 서울시의원 공천 과정에서 ‘공천 헌금’이 오갔다는 중대한 의혹이 제기됐다.

이 의혹이 사실이라면 이는 공천권을 돈으로 거래한 전형적인 매관매직이며, 서울 시민을 정면으로 모욕하는 행위다. 서울 시민의 대표인 서울시의원을 선출하는 자리가 1억원이 오가는 거래의 대상이 됐다는 의혹 자체가 시민에 대한 명백한 배신행위다.

공천은 단순한 정당 내부 절차가 아니라, 서울 시민의 주권 행사로 이어지는 공적 과정이다. 더불어민주당의 공천 과정이 금전으로 왜곡됐다면 이는 민주주의를 훼손한 중대한 범죄이다.

김병기·강선우 국회의원은 의혹이 사실이 아니라면 더욱더 떳떳하게 수사에 임해야 한다. 수사에 성실히 협조하고, 서울 시민 앞에 직접 답해야 한다.

문제의 1억원은 어디로 갔는가.

더불어민주당은 수사에 적극 협조해야 한다. 파렴치한 매관매직 의혹에 대한 철저한 수사와 명확한 진실 규명만이 무너진 서울 시민의 신뢰를 회복하는 유일한 길이다.

2025. 12. 30
서울시의회 국민의힘 대변인 윤영희

온라인뉴스부
