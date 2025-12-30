곽미숙 경기도의원, 대한민국시도의회의장협의회 ‘우수 의정대상’ 수상



곽미숙 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 곽미숙 위원(국민의힘, 고양6)은 2025년 대한민국시도의회의장협의회가 수여하는 「제17회 우수 의정대상」 수상자로 선정됐다. 이번 수상은 지역 주민의 복리 증진과 지방자치 발전에 기여한 공로를 인정받아 경기도의회 의장 추천으로 이뤄졌다.곽미숙 의원은 그동안 여성·가족·교육·평생학습 분야를 중심으로 현장의 목소리를 정책과 제도로 연결하는 의정활동을 꾸준히 이어왔다. 특히 행정사무감사 과정에서 예산 집행의 실효성, 공공기관 운영의 투명성, 현장과 괴리된 행정 관행을 집중 점검하며, 지적에 그치지 않고 개선 방향을 함께 제시해 왔다는 평가를 받았다.또한 곽미숙 의원은 정책토론회와 정담회, 현장 간담회를 통해 도민 의견을 폭넓게 수렴하고, 이를 조례 개정과 정책 제안으로 구체화하는 데 주력해 왔다. 고령사회 대응, 다문화 정책, 돌봄과 교육 현안 등 지역과 도정의 구조적 과제를 다루며, ‘현장에서 답을 찾는 의정활동’을 실천해 왔다는 점도 이번 수상에 반영됐다.이번 「우수 의정대상」은 시·도의회 의원 정수 대비 약 20% 이내의 의원에게만 수여되는 상으로, 대한민국시도의회의장협의회장이 수여하는 광역의회 최고 권위의 의정 포상 중 하나다. 시상은 각 시·도의회별 자체 계획에 따라 진행되며, 곽미숙 의원은 2025년 12월 26일 경기도의회에서 공식적으로 상을 받았다.곽미숙 의원은 “이번 수상은 개인의 영예라기보다, 현장에서 함께 고민해 주신 도민 여러분과 동료 의원들의 응원이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 도민의 삶을 기준으로 정책을 점검하고, 필요한 변화는 책임 있게 제안하는 의정활동에 더욱 매진하겠다”고 소감을 밝혔다.온라인뉴스팀