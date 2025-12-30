김용호 서울시의원, ‘2025 서울시건축사회 송년의 밤’ 참석… 감사패 수상 및 갈월사회복지관 나눔 동참

“건축은 도시의 외형을 만드는 것을 넘어 시민의 안전과 삶의 질을 책임지는 중요한 공공 영역”

“서울시건축사회의 따뜻한 ‘사랑의 쌀 나눔’이 갈월사회복지관 어르신들께 온전히 전달되는 자리에 함께할 수 있어 더욱 뜻깊어”



지난 19일 페어몬트 앰배서더 서울에서 개최된 ‘2025 서울시건축사회 송년의 밤’ 행사에 참석한 김용호 의원이 축사하고 있다.



지난 19일 페어몬트 앰배서더 서울에서 개최된 ‘2025 서울시건축사회 송년의 밤’ 행사에 참석한 김용호 서울시의원(오른쪽 첫 번째)이 김태수 서울시의회 주택공간위원장(왼쪽 첫 번째)과 함께 서울시건축사회로부터 감사패를 수상했다.



지난 19일 페어몬트 앰배서더 서울에서 개최된 ‘2025 서울시건축사회 송년의 밤’ 행사에 참석한 김용호 서울시의원(오른쪽 첫 번째)이 서울시건축사회에서 용산구 갈월사회복지관에게 후원금을 전달하는 자리에 함께하여 기념촬영을 하고 있다.



지난 26일 갈월사회복지관에서 열린 ‘어르신들께 사랑의 쌀 나눔 행사’에 참석한 김용호 서울시의원(오른쪽 세 번째)이 쌀 나눔행사의 수여자인 박성준 서울시건축사회 회장 및 임직원과 갈월사회복지관 어르신들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 19일 페어몬트 앰배서더 서울에서 개최된 ‘2025 서울시건축사회 송년의 밤’ 행사에 참석해 축사를 전하고, 서울시 건축 발전과 의정활동에 기여한 공로로 감사패를 수상했다.이날 행사는 한 해 동안 서울시 건축 분야의 성과를 공유하고 회원 간 화합을 도모하기 위해 마련됐으며, 김 의원을 비롯해 김재록 대한건축사협회 회장, 박성준 서울시건축사회 회장과 임원진, 김태수 서울시의회 주택공간위원장, 명노준 서울시 주택기획관, 서울시건축사회 관계자와 회원 등 400여 명이 참석해 자리를 함께했다.김 의원은 축사를 통해 “건축은 도시의 외형을 만드는 것을 넘어 시민의 안전과 삶의 질을 책임지는 중요한 공공 영역이라고 강조하며 더욱 안전한 서울을 만들기 위해서는 서울시건축사회 회원 여러분께서 건축물의 설계단계부터 안전에 필요한 모든 요소를 꼼꼼히 살펴 반영해 주시길 바란다”고 당부했고, 이어 “서울시의회 역시 서울시건축사회의 현장 목소리가 정책으로 이어질 수 있도록 지속적으로 소통하며 제도적 뒷받침을 해 나가겠다”고 밝혔다.이어 김 의원은 서울시건축사회로부터 감사패를 수상했다. 서울시건축사회는 김 의원이 도시안전과 건축·주거환경 개선을 위한 의정활동을 통해 건축계와 시민을 잇는 가교 역할을 해온 점을 높이 평가해 이번 감사패를 수여했다고 밝혔다.한편, 이날 행사에서는 서울시건축사회가 지역사회 나눔 실천의 하나로 용산구 남영동에 위치한 ‘갈월사회복지관’에 후원금 500만원을 전달하는 뜻깊은 나눔 행사도 함께 진행됐다. 해당 후원금은 연말을 맞아 지역 어르신들을 위한 ‘어르신들께 사랑의 쌀 나눔 행사’에 사용됐다.김 의원은 이후 지난 26일 ‘갈월사회복지관’에서 열린 ‘어르신들께 사랑의 쌀 나눔 행사’에 직접 참석해 후원 취지에 공감하며 박성준 서울시건축사회 회장과 문기철 이사, 차재엽 사무처장과 함께 어르신들과 인사를 나눴고, 김 의원은 “서울시건축사회의 따뜻한 나눔이 지역 어르신들께 온전히 전달되는 자리에 함께할 수 있어 더욱 뜻깊다”며 “연말연시 소외되는 이웃 없이 모두가 따뜻한 시간을 보낼 수 있도록 서울시의회에서도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.온라인뉴스부