정병용 하남시의회 부의장 “성과 없는 K-스타월드, 혈세 낭비”



정병용 하남시의회 부의장이 19일 개최된 제342회 하남시의회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.

하남시의회 정병용 부의장(더불어민주당, 미사1동·2동)은 지난 19일 개최된 제342회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 K-스타월드 사업의 추진 과정에 대한 문제점을 강도 높게 지적했다.정 부의장은 K-스타월드 사업이 하남시의 미래를 책임질 100년 먹거리로 기대를 모았으나, 3년이 지난 현재까지 실질적인 성과 없이 예산만 소진되고 있다고 밝혔다.정 부의장은 “K-스타월드 사업은 세계적인 K-컬처의 위상에 걸맞은 공연장과 영상문화복합단지 조성을 목표로 했으나, 시민들은 사업의 실체와 진행 상황에 대해 제대로 알지 못하고 있다”라고 강조했다.특히, 시청 본관에 설치됐던 스피어 조형물이 별다른 설명 없이 사라진 점, 글로벌 기업과의 협상 결렬 이후 대체 기업에 대한 정보 부재 등 시민과의 소통 부재를 문제로 꼽았다.정 부의장은 “지난 3년간 K-스타월드라는 이름으로 집행된 예산이 수억 원에 달하지만, 뚜렷한 투자협약(MOA) 하나 체결하지 못했다”라며, “투자유치 설명회는 설명에 그쳤고, 실질적인 투자로 이어지지 않았다”라고 지적했다. 이어 “사업의 밑그림조차 불분명한 상황에서 중앙정부의 협조와 시민의 동의를 얻기는 어렵다”라고 덧붙였다.정 부의장은 “이제는 모든 것을 시민 앞에 투명하게 공개해야 한다”라며, “지난 3년간 집행된 예산의 세부 내역과 성과, MSG와의 협상 결렬 이후 접촉 중인 기업, 수정된 사업계획 등을 명확히 밝혀야 한다”라고 요구했다.또한 “글로벌 기업 유치가 불투명하다면 사업 규모를 현실적으로 축소하거나, 시민 모두가 혜택을 누릴 수 있는 방향으로 변경하는 것도 대안이 될 수 있다”라고 제안했다.아울러 정 부의장은 “K-스타월드가 일부에게만 이익을 주는 부동산 개발 사업으로 변질되어서는 안 된다”라며, “시민의 알 권리를 철저히 보장하고, 예산이 헛되이 쓰이지 않도록 감시와 견제 역할을 다하겠다”라고 밝혔다.마지막으로 정 부의장은 “집행부는 깜깜이 행정을 멈추고, 시민과 의회 앞에 K-스타월드의 현주소를 솔직하게 보고하며, 함께 대안을 모색해야 한다”라고 강력히 촉구하며 5분 자유발언을 마쳤다.온라인뉴스팀