전남도 “도민 모두 더불어 잘 사는 균형발전 실현할 터” 강조···22개 시·군 아우르는 행정

동·서부 간 균형발전 등 제안 관련 입장문 발표
김영록 전남지사


“도민 모두가 더불어 잘 사는 균형발전을 이루겠습니다.”

전라남도가 전남도의회 본회의에서 제기된 동서부 간 균형발전 및 (가칭)전남 균형발전본부를 동부청사에 신설하자는 제안과 관련해 “전남도는 도 전체와 도민을 대변하는 기관으로 어느 한쪽만이 아닌 22개 시군을 아우르는 균형발전을 이루겠다”고 이같이 강조했다.

전남도는 21일 대변인 명의의 입장문을 통해 “도민의 행복과 복리 증진을 위해 일하고, 전남 전체가 함께 잘 살 수 있는 길을 찾는 것이 전남도의 역할이다”며 “지역 특성과 자원을 활용한 맞춤형 균형발전 정책을 지속 추진하고 있다”고 밝혔다.

도는 ‘지역균형발전 및 상생협력 지원 조례’에 따라 재정 여건이 취약한 지역에는 보조금 비율을 높이는 등 우대 조치를 포함한 차등적 재정 지원을 실시하고 있다는 입장이다. 지난 2019년부터 시군별 100억원 규모의 ‘전남형 균형발전 전략사업’을 재정이 열악한 시군부터 단계적으로 시행하고 있다. 2023년부터는 이를 확대해 300억원 규모의 ‘전남형 균형발전 300 프로젝트’를 추진 중으로 지역별 수요에 기반한 맞춤형 사업 설계로 실효성을 높이고 있다고 강조했다.


  •
전남도청 청사 전경


이어 2023년 순천신대지구의 동부청사 개청은 행정서비스 접근성 제고와 현장 중심의 정책 집행을 위한 결단이다고 했다. 동부청사 조직을 본부장 2급으로 상향하고 1국 13과 약 150명에서 3국 2담당관 13과 302명으로 대폭 확대해 균형발전의 행정 거점도 강화했다.

전남도는 “중요한 것은 도민 전체를 위해 봉사하고, 균형발전을 위해 한치의 소홀함이 없도록 최선을 다하고 있다는 점이다”며 “청사 위치와 관계없이 전남 전체를 바라보며 일하고 있다”고 설명했다. 대표적 사례인 여수·광양항 북극항로 거점항만 조성 사업은 도지사와 해양수산국이 선제적으로 토의해 필요성을 제기하고 전략적으로 추진하고 있으며, 목포·진도·해남에서 개최되는 ‘전남국제수묵비엔날레’는 동부청사 문화융성국이 담당해 성공적으로 운영되고 있다고 했다.

전남도는 또 그동안 추진해온 정책들이 새정부 국정 방향과 부합하면서 전남 발전 가능성이 높아진 만큼 정부와 긴밀히 협력해 ▲국립의과대학 유치 ▲재생에너지 산업 육성 ▲석유화학·철강산업 대전환 ▲대규모 SOC 확충 ▲여수·광양항 북극항로 거점항만 조성 ▲COP33 유치 등 주요 현안을 차질없이 추진할 계획이다.

전남도는 “도의회에서 제기한 균형발전에 대한 고민을 소중히 받아들이며, 도민 모두가 더불어 잘 사는 전남을 만드는 데 변함없이 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

무안 최종필 기자
