장성군, ‘청춘그루터기’ 책과 함께하는 문화 행사

장성군, 24일 상무대·북이도서관에서 ‘문화 행사’

‘일과 속 여가’, ‘별빛 도서관’ 등 프로그램 운영



장성군 문화예술단체 청춘그루터기가 24일 다양한 프로그램으로 문화행사를 선보인다. (장성군 제공)

전남 장성군 문화예술단체 ‘청춘그루터기’가 24일 책과 함께하는 문화 행사를 선보인다.이번 행사는 ‘일과 속 여가’와 ‘별빛도서관’로 나뉘어 열리는데, 오후 1시 30분부터 4시까지 상무대 공병학교에서 열리는 ‘일과 속 여가’는 군인 장병과 가족들이 대상이다.‘스타벅스, 공간을 팝니다’의 저자 주홍식 작가와의 ‘북토크’, 기타리스트 박지형의 연주, 무궁화 방향제 만들기 등 체험 프로그램으로 짜여져 있다.오후 6시 북이도서관에선 ‘별빛도서관’이 마을 주민들과 함께한다. ‘나, 틈에서 살다’를 쓴 박형동 시인의 강연과 보컬 김영호의 노래, 온 가족이 함께하는 아로마 오일 마사지, 요가 등이 준비됐다.한편, 이번 문화 행사는 문화체육관광부와 전라남도, 장성군이 주최하고 지역문화진흥원, 전라남도문화재단, 청춘그루터기가 주관하는 ‘문화가 있는 날, 구석구석 문화배달사업’의 일환으로 마련됐다.장성군 관계자는 “깊어가는 가을, 소중한 사람들과 함께 책과 문화가 어우러진 특별한 시간을 가져 보시기 바란다”며 많은 관심과 참여를 당부했다.임형주 기자