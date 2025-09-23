장성군, ‘청춘그루터기’ 책과 함께하는 문화 행사

장성군, 24일 상무대·북이도서관에서 ‘문화 행사’
‘일과 속 여가’, ‘별빛 도서관’ 등 프로그램 운영
전남 장성군 문화예술단체 ‘청춘그루터기’가 24일 책과 함께하는 문화 행사를 선보인다.
이번 행사는 ‘일과 속 여가’와 ‘별빛도서관’로 나뉘어 열리는데, 오후 1시 30분부터 4시까지 상무대 공병학교에서 열리는 ‘일과 속 여가’는 군인 장병과 가족들이 대상이다.
‘스타벅스, 공간을 팝니다’의 저자 주홍식 작가와의 ‘북토크’, 기타리스트 박지형의 연주, 무궁화 방향제 만들기 등 체험 프로그램으로 짜여져 있다.
오후 6시 북이도서관에선 ‘별빛도서관’이 마을 주민들과 함께한다. ‘나, 틈에서 살다’를 쓴 박형동 시인의 강연과 보컬 김영호의 노래, 온 가족이 함께하는 아로마 오일 마사지, 요가 등이 준비됐다.
한편, 이번 문화 행사는 문화체육관광부와 전라남도, 장성군이 주최하고 지역문화진흥원, 전라남도문화재단, 청춘그루터기가 주관하는 ‘문화가 있는 날, 구석구석 문화배달사업’의 일환으로 마련됐다.
임형주 기자
