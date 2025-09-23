‘강북구의회 기후위기 대응 탄소중립을 위한 연구회’, 최종보고회 개최



‘강북구 기후위기 대응 탄소중립을 위한 연구회’의 유인애(앞줄 가운데) 대표의원을 비롯한 구성 위원들과 관계자 등이 기념촬영을 하고 있다. 강북구의회 제공

서울 강북구의회 의원연구단체인 ‘강북구 기후위기 대응 탄소중립을 위한 연구회’는 지난 22일 의회 3층 의원회의실에서 최종보고회를 개최했다고 23일 밝혔다.이번 연구회는 유인애 연구회 대표의원을 비롯해 조윤섭 부의장, 노윤상·정초립·윤성자 의원 등 5명의 의원이 참여해 지난 6월부터 활동해 왔다. 연구회는 강북구 특성을 반영한 탄소배출 실태를 살펴보고, 효과적인 저감 방안과 주민이 함께할 수 있는 실천 과제를 모색하며 ‘더 푸른 강북’을 만들기 위한 정책적 해법을 찾아왔다.최종보고회에서는 강북구민 대상 설문조사 결과와 함께 탄소중립 실현을 위한 다양한 정책 아이디어가 공유됐다. 참석한 의원들은 이를 토대로 강북구의 기후위기 대응 전략을 구체화하기 위한 토론을 이어갔으며, 향후 조례 제정과 정책 추진으로 연계될 수 있도록 지속적인 논의를 이어가기로 했다.유 대표의원은 “오늘 보고된 정책 연구를 바탕으로 정책과 홍보를 통해 주민들이 기후위기의 심각성을 인식하고 위기의식을 느낄 수 있도록 노력하겠다”며 “주민들의 생활 패턴이 조금씩 변화할 수 있도록 조례 제정 등 실질적인 성과를 만들어내겠다”고 말했다.한준규 기자