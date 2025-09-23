경기도-중국 충칭시, 우호 협약 체결···경제·문화·인적교류 확대

김동연 “충칭은 유비가 잠든 백제성 있는 곳, 상호관광 교류” 제안

경과원-충칭시 상무위·량장신구관리위, 교류 협력 업무협약 체결



23일 중국 충칭 시내 호텔에서 김동연 경기도지사와 후엉화 충칭시 시장이 우호 협력 양해각서를 체결한 이후 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)



23일 경과원(원장 김현곤, 앞 왼쪽)과 충칭시 량장신구(兩江新區)관리위원회가 AI·바이오·청년 인재 취업 등 분야에서 교류 협력을 확대하는 내용의 업무협약을 체결했다. (경기도 제공)

경기도(지사 김동연)와 중국의 대도시 중 한 곳인 충칭시(시장 후헝화 胡恒華)가 23일 우호 협력 양해각서를 체결했다.경기도가 중국 중서부 지역과 맺은 최초 교류이고, 중국의 4개 직할시 중 톈진에 이어 두 번째다. 경기도 중국 방문단은 이번 출장길에 상하이시와 MOU를 체결할 예정이어서 베이징을 제외한 중국의 직할시 3곳을 파트너로 삼게 됐다.김 지사는 “(오늘 협약식이) ‘사인을 하는 세리머니’가 아니라 실질적인 성과를 내는 계기가 되길 기대한다”며 “실질적인 협력관계가 만들어지길 바라는 마음을 담아 도를 견제하는 역할의 (김진경)도의회 의장을 모시고 왔고, 경기도의 대표적 AI 기업인들과도 함께 왔다”라고 말했다.이에 대해 후 시장은 “훌륭한 제안에 전적으로 동의하고, 공감한다”면서 “한중 양국은 중요한 협력 동반자”라고 화답했다.충칭시는 세계에서 가장 넓은 면적(82,403㎢)을 가진 도시 중 하나로, 대한민국의 국토 면적의 80%에 이르고 인구는 3,200만 명이다.중국의 경제·물류 중심지로 GRDP(지역총생산) 4,477억달러(약 623조, 경기도 594조원)로, 중국 도시 중 경제 규모 4위다. 자동차, 전자, IT, 스마트제조 산업 등이 집중돼 있어 SK하이닉스, 포스코, 한국타이어 등 많은 한국기업이 진출해 있다.경기도-충칭 간 우호 협력 MOU와 함께 경기도는 2건의 분야별 업무협약(MOU)을 체결했다.경기도경제과학진흥원(원장 김현곤)과 충칭시 상무위원회는 한중경제우호협력센터를 설립해 기업 및 주민·청년·공공기관 등의 협력 창구로 운영하기로 했고, 경과원과 자동차 산업의 주요 진지로 불리는 충칭시 량장신구(兩江新區)관리위원회는 AI·바이오·청년 인재 취업 등 분야에서 교류 협력을 확대하기로 했다.김 지사는 “충칭이 촉나라 때의 유비(劉備)가 돌아가신 백제성(白帝城)이 위치한 곳이고, 아름다운 자연을 가지고 있는 것처럼 경기도청 소재지인 수원도 조선시대의 가장 훌륭하고 아름다운 유산이 있는 곳”이라고 소개하면서 “서로 관광마케팅을 통해 교차 관광을 많이 할 수 있도록 하자”고 제안했다.강민석 경기도 대변인은 “이재명 대통령이 경기도지사 재임 때인 지난 2017년 한국 지방정부 중 유일하게 경기비즈니스센터(GBC)를 충칭에 설치하고 협력 기반을 확대하는 과정에서 코로나19 팬데믹으로 우호 협력 관계를 체결하지 못했다”며 “이번에 김동연 민선 8기에 이르러 이재명 전 지사가 뿌린 씨앗이 열매를 맺게 됐다”라고 밝혔다.안승순 기자