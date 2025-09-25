송파 한마음어울마당 27일 개최

‘한마음어울마당’은 송파구 대표 축제인 ‘한성백제문화제’ 둘째날 행사로, 주민이 주축이 돼 만드는 무대다.
올해는 뉴질랜드 크라이스트처치시에서 자매결연 30주년을 기념해 특별공연을 펼친다. ‘포카이쿠라’ 공연팀 10명이 마오리족 전통춤 ‘하카’로 첫 무대를 장식할 예정이다.
주민 참여 무대에서는 송파구 27개 동에서 23개 팀이 오른다. 이들은 노래, 댄스, 국악, 합창, 난타 등 다양한 장르에서 1년간 갈고닦은 실력을 뽐낼 예정이다.
마지막 무대는 지난해 대상팀인 위례동 ‘위올라잇’과 송파구립민속예술단이 꾸미는 축하 공연이다. 다양한 세대가 즐길 수 있는 화합의 장을 만들어 한마음어울마당의 의미를 더욱 깊게 할 것으로 기대된다고 구는 설명했다.
서강석 송파구청장은 “송파구 ‘한마음어울마당’은 주민이 문화로 소통하는 특별한 자리”라며 “앞으로도 주민 참여와 글로벌 교류가 어우러진 축제를 만들어 송파의 문화적 저력을 널리 알리겠다”고 말했다.
안석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지