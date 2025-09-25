서대문구 “반찬가게부터 태권도장까지 나눔의 힘 모은다”



이성헌(가운데) 서울 서대문구청장이 서대문 ‘나눔1%의 기적’ 나눔가게 협약식에서 참가자들과 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공

서울 서대문구는 최근 ‘서대문 나눔1%의 기적’ 나눔가게 협약을 체결했다고 25일 밝혔다.2023년 10월 시작된 ‘나눔1%의 기적’은 참여 업체들이 수익금의 일부(1%)를 지역사회에 기부하는 서대문형 나눔문화 사업이다. 이번 협약에 체결한 ‘한국체대석사 연세효태권도’는 신체와 정신의 균형 성장을 강조하는 태권도장이며, ‘여보 퇴근길에 반찬 좀 사와 홍제PM점’은 홍제역 1번 출구 인근에 있는 반찬가게 맛집이다.‘좋은친구부동산’은 상호처럼 주민 소통 공간의 역할까지 하는 부동산중개업소ek. 백련시장에 자리한 ‘스카이홈푸드’는 동네 가정집 식탁을 책임지는 반찬가게다. ‘서대문구농구협회’는 청소년들에게 농구를 통해 꿈을 키워주는 기관이고 연희동 위치한 ‘쏘블루’는 도서와 재즈 등을 테마로 하는 북카페다.한국체대석사 연세효태권도의 한상윤 대표는 “태권도를 가르치며 어려운 가정의 아이들을 만날 때마다 도움을 주려고 하는데 이러한 좋은 사업에도 참여할 수 있어 감사드린다”고 말했다.이성헌 서대문구청장은 “갈수록 다양한 업종의 중소상공인분들께서 이 사업에 함께해 주셔서 정말 감사한 마음”이라며 “성금이 어려운 분들께 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.서유미 기자