서울시, 2025년도 제1회 신규공무원 임용시험…1685명 최종 선발

서울시청사 전경. 서울시 제공

서울시가 ‘2025년도 제1회 서울특별시 지방공무원 임용시험’ 최종합격자 1685명을 26일 발표했다.최종합격자는 지난 6월 21일 시행된 일반직 9급 공개경쟁 임용시험 필기 합격자 2161명 중에서 8월 25일~9월 5일 실시된 면접시험을 통해 선발됐다.합격자 가운데 9급 1585명, 8급(간호직)은 100명이며, 직군별로는 행정직군은 1122명, 과학기술직군은 563명이다. 성별로는 남성이 701명(41.6%), 여성이 984명(58.4%)이다.나이 별로는 20대가 924명(54.8%)으로 다수를 차지했으며, 30대 603명(35.8%), 40대 126명(7.5%), 50대 30명(1.9%), 10대 2명(0.1%) 순이다. 최연소 합격자는 일반행정 9급으로 들어온 2007년생 남성이며 최고령은 시설관리 9급인 1966년생 남성이다.또한 사회적 약자의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 장애인, 저소득층 수험생에 대하여 일반 응시생과 별도로 구분모집을 실시했으며, 이번 임용시험 합격 인원의 11.4%인 192명이 합격했다.192명 중 장애인 구분모집 합격자는 61명, 저소득층 구분모집 합격자는 131명이다.한편 7급 일반행정직 등 196명을 공개 채용하는 서울시 제2회 임용 필기시험은 올해 11월 1일 실시될 예정이다. 시험에는 1만 1625명이 접수해 경쟁률은 59.3:1이다. 최종합격자는 다음 해 1월 7일에 발표한다.유규상 기자