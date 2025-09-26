경북도의회, 추석맞이 전통시장 장보기 행사 실시

지역경제 살리고 전통시장에 온기 불어넣는 따뜻한 장보기 행사 가져



경북도의회 추석명절 장보기 행사. 경북도의회 제공

경북도의회는 26일 추석명절을 맞아 대규모 국제행사인 APEC 정상회의를 앞두고 있는 경주시를 방문하여 1900년대 초부터 오랜역사를 자랑하고 있는 중앙시장을 찾아 ‘전통시장 장보기 행사’를 가졌다.이날은 최병준·배진석 부의장, 정경민 문화환경위원회 부위원장, 황명강·최덕규 도의원을 비롯해 의회사무처, 도 민생경제과, 경주시 직원 등 80여 명이 함께 참여해 명절 대목을 맞은 상인들에게 힘을 보태고 도민들과 따뜻한 정을 나누는 시간을 가졌다.이번 행사는 최근 지속되는 고금리와 고물가로 소비심리가 위축된 가운데, 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들에게 조금이나마 도움이 되고자 마련되었다.배진석 부의장을 비롯한 도의원들과 의회사무처 직원들은 과일 등 제수용품과 명절선물 등을 구입하며 전통시장 상인들에게 힘을 보탰다.이어 상인회 및 유관기관 관계자들과 함께 ‘전통시장 활성화 간담회’를 열어 현장의 목소리를 청취하고, 특히 대규모 국제행사인 APEC 정상회의를 전후하여 경주를 방문하는 관광객들이 전통시장을 찾을 수 있도록 하는 방안 등에 대해 논의했다.간담회 후에는 시장 내 식당에서 점심을 함께하며 APEC 행사의 성공적인 개최를 기원했다.배진석 부의장은 “추석을 앞둔 전통시장이 활기를 되찾아야 하지만, 장기적인 경기침체와 물가 부담으로 명절 분위기가 예전 같지 않다”며 “전통시장이 경쟁력을 갖추려면 지역 특색을 살린 볼거리·먹거리·즐길 거리가 필요하다. 도의회가 앞장서 주민과 천년고도인 경주를 찾는관광객 모두가 찾고 싶어 하는 전통시장을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.온라인뉴스팀