한강버스, 9일 만에 세 번째 중단…다음 달 10일에야 예비선 투입

‘정식 운항 9일째’ 한강버스, 3번째 고장

8척 중 4척 예비선, 테스트로 투입 못 해

다음 달 10일부터 예비선 2척 투입 계획



21일 운항을 재개한 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다. 서울시 제공

약 2주 뒤인 다음 달 10일에야 대체편으로 투입할 수 있는 2척이 배치된다. 다만 운항 편수와 시간대를 확대할 계획인 만큼, 원활한 운항이 가능할지는 미지수다.

한강버스가 고장 시에 필요한 예비선이 아직 투입될 준비가 끝나지 않은 것으로 확인됐다. 정식 운항 9일째인 26일까지 세 번의 운항 중단 사태를 겪었지만,이날 서울시 관계자는 서울신문과 통화에서 “다음 달 10일부터 정식으로 노선 양방향에 예비선 두 척을 투입할 계획이다”며 “총 6척이 운영되면 고장으로 인한 운항 중단을 덜 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.현재 4척의 한강버스가 잠실과 마곡 구간을 운항하지만, 다음 달 10일부터는 2척이 비상상황을 대비해 대기한다는 얘기다.앞서 지난 15일 박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강버스 8척 가운데 4척은 예비선으로 두고 사고 발생 시 즉시 대체해 투입할 것”이라고 밝힌 바 있다. 그러나 한강버스에 문제가 생길 경우 운항하기로 했던 대체편은 지금껏 한 번도 투입되지 않았다.시 관계자는 “현재 예비선 4척은 충전 테스트와 접·이안 훈련 중”이라며 “배터리 전기계통 오작동, 방향타 고장 등이 발생하지 않도록 안전에 만전을 가하기 위함”이라고 설명했다. 그간 고장에 대해서는 “운항 초기인 만큼 안정화 기간이 필요하다”고 덧붙였다.이날 오후 12시 40분 마곡 선착장을 출발해 잠실로 향하던 한강버스(104호)가 가양대교 통과 전 100ｍ 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지했다. 운영사는 안전을 위해 즉시 회항을 결정했고, 선박은 10분 뒤인 12시 50분 마곡 선착장에 도착해 승객 70명을 전원 하선시켰다. 승객들에게는 환불 절차가 안내됐다.이번 사고로 ▲오후 12시 30분 마곡 출발 잠실행 ▲오후 3시 30분 잠실 출발 마곡행 ▲오후 6시 마곡 출발 잠실행 등 3편이 취소됐다. 해당 선박은 오후 3시 20분 점검·수리 작업을 완료해 오후 6시부터 운항을 재개했다.한강버스 고장은 지난 18일 정식 운항 이후 이번이 세 번째다. 지난 22일에는 운항 시작 나흘 만에 102호와 104호가 잇따라 멈췄다. 오후 7시쯤 옥수에서 잠실로 향하던 102호는 우측의 방향타에 이상이 발생했고, 같은 날 오후 7시 30분 잠실에서 마곡으로 가던 104호는 전기계통 오작동으로 운항을 중단했다. 102호와 104호는 다음 날인 23일 되어서야 운항을 재개했다.유규상 기자