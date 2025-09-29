유성훈 금천구청장, ‘국정자원 화재’ 주민센터·구청 현장 점검



유성훈 금천구청장 ‘국정자원 화재’ 현장 대응 점검

유성훈(오른쪽) 서울 금천구청장이 29일 시흥5동주민센터 등을 방문해 국가정보자원관리원 화재 복구 대응 상황을 점검했다.

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유성훈 서울 금천구청장이 국가정보자원관리원 화재에 따른 복구 대응 상황을 점검하기 위해 29일 현장을 방문했다.앞서 지나 26일 발생한 화재로 인해 주민망, 행정전자서명, 정부24, 행정정보공동활용 서비스 등 일부 정보시스템 이용에 차질이 생기자, 금천구는 주민 불편 최소화를 위해 긴급 대응체계를 가동 중이다.금천구는 사고 즉시 ▲ 대체 서비스 안내 ▲ 홈페이지 공지 ▲ 비상 민원 응대 등 조치를 시행했다. 또한 유사 사고를 예방하기 위해 자체 운영중인 무정전전원공급장치(UPS) 배터리 안전 관리 실태도 점검했다.앞으로도 복구 진행 상황과 중앙정부의 조치 내용을 신속히 안내하고, 각 부서별로 시스템 정상 운영 여부를 지속적으로 확인한다는 계획이다.유성훈 금천구청장은 “예상치 못한 국가 차원의 시스템 장애로 주민 불편이 발생하지 않도록 모든 대체 서비스를 안내하고, 신속한 복구를 적극 지원하겠다”며 “우리 구 시스템의 안전 관리 상태를 다시 한 번 철저히 점검해 유사 사고를 예방하겠다”고 말했다.김주연 기자