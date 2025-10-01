서울Pn

서울시, 긴 추석 연휴…24시간 비상 의료 체계

공사 관계자들 "한밤 파쇄석 500t 운반" 스카이칠십이 "금시초문, 말도 안 된다" 인천공항공사 "사실 확인 땐 법적 조치"

서울 중구, 다음달 24일까지 '추석맞이 나눔 캠

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원 가을밤 17일부터 '모두의 달' 환히 빛난다

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

전통시장 디지털화, 웃음꽃 피는 강북[현장 행정]

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구 "이번달부터 마을버스 운수종사자 처우개선비 월 30만원"

서울 관악구가 이달부터 마을버스 운수종사자에게 처우 개선비 30만원을 지급한다고 1일 밝혔다.
관악구, 마을버스 운수종사자 처우개선 사업
박준희(가운데) 서울 관악구청장이 지난달 30일 ‘마을버스 운수종사자 처우개선비 지원 사업 업무 협약식’에서 서명하고 있다.
관악구 제공


관악구는 지난달 30일 ‘마을버스 운수종사자 처우개선’을 위해 8개 운수사와 업무협약을 맺었다. 이에 따라 실 근무일수 등 지급 기준을 갖추고 6개월 이상 근속한 운수종사자에게 매달 30만원의 처우 개선비를 분기 말마다 지급한다.

최초 지급일은 오는 2일이다. 추석 연휴 전 운수종사자의 노고를 격려하고 사기를 돋울 수 있을 것으로 관악구는 기대하고 있다.

앞서 관악구는 마을버스 운송 사업자 간담회를 통해 의견을 수렴하고, 조례 개정을 통해 마을버스 운수종사자 처우개선을 위한 제도적 기반을 마련했다. 지난달 추가경정예산을 편성해 필요한 재원도 확보했다.

구는 2026년부터 운수업체와 운수종사자를 대상으로 ▲ 운행 실적 ▲ 민원 건수 ▲ 교통사고 건수 ▲ 운수종사자 근무 실태 등 처우 개선비 지급에 따른 운수 서비스 개선 사항을 평가해 향후 지원 계획에 반영할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “마을버스 운수종사자는 우리 구민의 일상을 책임지는 핵심 인력”이라며 “처우 개선비 지급으로 마을버스 운행이 안정화되고 운송 서비스 품질이 개선되면, 구민의 이동권이 보장되고 교통복지가 증진될 것으로 기대한다”고 강조했다.

김주연 기자
