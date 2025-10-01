김선동 국민의힘 도봉을 당협위원장, 추석 앞두고 도깨비시장 방문...민심 청취



김선동 국민의힘 도봉을 당협위원장이 추석 앞두고 도깨비시장 방문해 지역 주민들과 이야기를 나누고 있다.

김선동 국민의힘 도봉을 당협위원장은 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 이은림 서울시의원과 고금숙, 강신만, 이강주 구의원 등과 함께 지난 30일 도봉구 대표 전통시장인 도깨비시장을 방문해 상인과 주민들에게 인사를 나누고 민심을 들었다.이날 김 위원장은 추석 장보기에 나선 주민과 상인들을 만나 따뜻한 덕담을 건네며 민생을 살폈다.김 위원장은 이 자리에서 “경기가 어렵고 물가가 올라 명절 준비가 쉽지 않은 시기이지만, 전통시장이 활력을 되찾고 서민 경제가 회복될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이어 김 위원장은 “추석은 가족과 이웃이 정을 나누는 뜻깊은 명절”이라며 “도봉구민 모두가 따뜻하고 풍요로운 한가위를 보내시길 기원한다”고 덧붙였다.이번 시장 방문은 김 위원장과 구의원들이 명절을 맞아 지역 주민과 현장에서 직접 소통하고 민생의 목소리를 듣겠다는 의지를 보여준 행보로 풀이된다.한준규 기자