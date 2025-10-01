중랑구, 추석 연휴 응급의료·쓰레기 종합대책 총력

병원·의원·약국 242개소 응급진료체계 가동



추석 연휴 중랑구 내 응급 진료 기관 및 휴일 약국 안내문. 중랑구 제공

서울 중랑구는 추석 연휴인 3일부터 9일까지 구민들이 건강하고 쾌적한 명절을 보낼 수 있도록 응급의료 서비스와 쓰레기 처리 대책을 동시에 추진한다고 1일 밝혔다.구는 지역 내 병의원 165개소와 약국 77개소 등 총 242개 기관을 일자별로 지정·운영한다. 서울의료원·녹색병원·동부제일병원은 24시간 응급실을 유지하며, 장스여성병원은 연휴 동안 상시 분만 서비스를 제공한다.응급 진료가 가능한 기관 정보는 중앙응급의료센터와 중랑구청 누리집, ‘응급의료정보제공’ 앱으로 확인할 수 있으며, 구급상황관리센터와 다산콜센터를 통해 전화 안내도 받을 수 있다.중랑구 보건소는 응급진료상황실을 운영하며 각 기관의 근무 상태를 점검한다. 또 응급진료반을 편성해 만성질환자와 경증 환자를 중심으로 진료를 제공하고, 야간에는 구청 당직실이 안내를 맡는다.청소 분야는 자원회수시설과 수도권매립지의 휴무로 수거 일정이 일부 조정된다. 일·화·목 수거지역은 5일, 월·수·금 수거지역은 6일 배출이 불가하며 각각 7일과 8일부터 배출이 가능하다. 대형폐기물은 10일부터 배출할 수 있다.구는 청소상황실과 기동반을 편성해 수거 공백으로 인한 주민 불편을 관리한다. 아울러 주요 간선도로와 다중이용시설을 중심으로 순찰을 강화해 무단 투기를 방지하고, 쾌적한 도로 환경을 유지할 계획이다.류경기 중랑구청장은 “추석 연휴에도 의료와 환경 두 분야 모두 빈틈없이 준비해 구민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 하겠다”며 “주민 여러분께서도 쓰레기 배출 일정을 잘 지켜주시고, 응급상황 발생 시 가까운 지정 의료기관을 이용해 주시길 바란다”고 당부했다.유규상 기자