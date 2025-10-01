GS칼텍스 노사, 여수사랑상품권 10억 원 구매

여수 지역경제 활성화 및 여수세계섬박람회 성공 기원 협약



여수시와 GS칼텍스 노사가 1일 여수시장실에서 여수사랑상품권 구매 약정식을 하고 있다.

전남 여수시와 GS칼텍스 노사가 1일 여수시장실에서 ‘여수 지역 경제 활성화 및 2026 여수세계섬박람회 성공 기원 협약식’을 개최했다.GS칼텍스 노사는 협약식에서 석유화학 경기침체 등으로 어려움을 겪고 있는 여수 지역 경제 회복과 ‘2026여수세계섬박람회’ 성공 개최를 지원하기 위해 10억 원 상당의 여수사랑상품권을 구매했다.이날 협약식에는 정기명 여수시장과 김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장, 장대익 GS칼텍스 노동조합 위원장 등이 참석했다.이번 행사는 추석을 앞두고 GS칼텍스 노사가 지역 소상공인들과 상생하면서 지역경제를 활성화하고 내년으로 다가온 2026 여수세계섬박람회 성공 개최를 기원하기 위해 마련됐다.정기명 시장은 “석유화학 산업이 어려운 상황에서도 GS칼텍스가 지역 사회와 상생에 나서 깊은 감사를 드린다”며 “상품권 구매가 지역 소상공인들에게 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.김성민 각자대표는 “지역경제가 어려울수록 민간의 선제적 소비 확대가 필요하다”며 “GS칼텍스부터 솔선수범해 상품권 구매를 통한 지역경제 활성화 및 2026 여수세계섬박람회 성공 개최 기원을 하겠다”고 말했다.한편 GS칼텍스는 20년째 이어온 ‘한가위 사랑의 온정 나누기’를 비롯해 지역 아동 청소년을 위한 ‘희망에너지교실, 마음톡톡, 새롬교실’ 운영, GS칼텍스 예울마루를 통한 문화예술 지원 등 다양한 지역 상생 활동을 벌이고 있다.여수 류지홍 기자