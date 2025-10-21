이채영 경기도의원, ‘경기도 투자사업 효율적 관리를 위한 경기도의회의 통제 및 감사 기능 강화 방안’ 착수보고회 참석



이채영 의원이 16일 ‘경기도 투자사업 효율적 관리를 위한 경기도의회의 통제 및 감사 기능 강화 방안’ 정책연구용역 착수보고회에서 책임연구자인 이창균 원장을 비롯한 연구진 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 이채영 의원(국민의힘, 비례)은 16일(목) ‘경기도 투자사업 효율적 관리를 위한 경기도의회의 통제 및 감사 기능 강화 방안’ 정책연구용역 착수보고회에 참석했다.이번 연구는 경기도의 주요 투자사업이 효율적이고 투명하게 추진되도록 하기 위해 도의회의 통제 및 감사 기능을 실질적으로 강화할 방안을 마련하고자 추진됐다.이날 보고회에서 책임연구자인 이창균 한국지방자치연구원 원장이 과업 수행계획과 추진 방향 등을 보고했다.이창균 원장은 “경기도의 투자사업은 막대한 예산이 투입되는 만큼 도의회의 감사와 평가 기능이 체계적으로 작동해야 한다”며, “경기도투자사업이력 관리체계 구축과 외부감사제도 강화 등을 통해 경기도의회의 선도적 역할과 의회기능 활성화에 활용될 것이다”라고 연구 배경을 발표했다.이채영 의원은 “지방분권의 확대 속에서 의회의 통제·감사 기능은 도민의 세금이 낭비되지 않도록 하는 마지막 보루”라며, “이번 연구를 통해 경기도 투자사업의 효율성과 투명성을 높이는 제도적 기반을 마련하고, 의회의 감사 기능이 한층 강화될 것으로 기대한다”고 전망했다.이번 연구는 3개월 동안 진행되며, 향후 투자사업 관리 등 경기도의회를 위한 외부감사제도와 의회청구 활성화 방안 등에 활용할 예정이다.온라인뉴스팀