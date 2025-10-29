전남, 외국 계절근로자 주거 지원 확대

22억 들여 숙소 5곳 신설ㆍ개보수

내년엔 진도 등 3곳 기숙사 확충



외국인 주거안정 지원사업으로 추진한 담양군 외국인 근로자 기숙사.

전남도가 농번기 인력난 해소와 외국인 계절근로자의 안정적 정주 여건 마련을 위해 외국인 계절근로자 주거 안정 지원사업을 확대한다고 28일 밝혔다.전남도는 올해 22억여원을 들여 5곳의 외국인 계절근로자 숙소를 확충한 데 이어 기존 외국인 계절근로자 숙소 10곳의 개보수를 지원했다.현재 전남의 외국인 계절근로자 숙소는 2022년 농림축산식품부에 건의해 추진된 ‘농업근로자 기숙사’ 4곳과 도 자체사업으로 건립한 11곳 등 15곳에 이른다.내년에도 농식품부 국비 공모사업으로 선정된 진도군의 외국인 근로자 기숙사와 도 자체 사업으로 2곳을 추가 건립해 3곳을 더 갖출 계획이다.올해 전국에서 가장 많은 1만 5025명의 농업 분야 외국인 계절근로자를 배정받은 전남도는 이달 현재 9000여명이 입국해 근무하고 있다.앞으로 무·배추 수확과 마늘·양파 파종 작업 등을 위해 하반기에도 계속 입국할 예정이다.김현미 전남도 농업정책과장은 “농촌 고령화와 인건비 상승으로 농촌 인력 문제가 농업·농촌의 지속성을 위협하고 있다”며 “외국인 계절근로자는 농촌 현장에서 필수 인력인 만큼 숙소 확충이나 처우 개선에 최선을 다해 지속가능한 인력수급 체계를 만들겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자