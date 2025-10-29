“의사가 직접 동네로” 용산구 찾아가는 어르신 건강검진

10월 28일 용산청소년센터 소극장에서

이촌제1동 지역사회보장협의체 주관, 금강아산병원 후원



서울 용산구 용산청소년센터 소극장에서 ‘찾아가는 어르신 건강검진’이 열리고 있다. 용산구 제공

서울 용산구 이촌제1동주민센터가 10월 28일 용산청소년센터 소극장에서 ‘찾아가는 어르신 건강검진’을 실시했다고 29일 밝혔다.의료 접근성이 낮은 저소득 가구 등 관내 취약계층 어르신들의 건강관리 지원과 질병 예방을 위해 마련됐다. 이촌제1동 지역사회보장협의체가 주관하고 금강아산병원이 후원해, 지역사회와 의료기관이 협력하는 공공의료 협력 모델을 구현했다.건강검진은 이촌제1동 용산청소년센터 소극장 및 이동 검진 차량에서 진행됐다. 약 90여 명의 어르신들이 기본 종합 검진 서비스를 제공받았다.어르신들의 안전과 편의를 위한 세심한 지원도 마련됐다. 대기 시간 동안 직원과 협의체 위원들이 상시로 어르신들의 불편사항을 점검했으며, 검진 결과지는 약 2주 이내 가정으로 우편 발송돼 병원을 직접 방문하지 않고도 결과를 확인할 수 있도록 했다.고재신 이촌제1동 지역사회보장협의체 위원장은 “지역사회와 의료기관이 함께하는 건강검진 사업은 단순한 의료 서비스 제공을 넘어, 건강관리 문화 확산과 공동체 돌봄의 실천이라는 점에서 의미가 크다”라고 말했다.박희영 용산구청장은 “이번 건강검진은 의료 사각지대 해소를 위한 중요한 기반 사업으로, 민관협력을 통한 주민 건강권 보장의 모범 사례가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 건강복지 프로그램을 통해 모두가 건강한 지역사회를 만들어가겠다”라고 말했다.서유미 기자