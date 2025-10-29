구로구, 드라이비트 건축물 전수 점검…“자치구 최초”



서울 구로구의 한 다세대 주택에서 드라이비트 마감재가 떨어져있는 모습. 구로구 제공

서울 구로구가 드라이비트 마감재가 시공된 건축물 약 700곳을 대상으로 서울 자치구 최초로 전수 점검을 한다고 29일 밝혔다.드라이비트는 단열재를 외벽에 부착한 뒤 마감재로 마무리하는 외단열 마감 공법이다. 과거 저비용·단기간 시공의 장점으로 널리 사용됐지만, 시공 불량이나 노후화로 마감재가 탈락하는 사고가 반복되고 있다.구로구는 이 같은 사고를 사전에 차단하고 자율적인 건축물 안전 관리를 유도하기 위해 지난 7월부터 관내 관련 건축물 전수 조사를 시행하고 있다.조사 대상은 드라이비트 등 외단열 마감재를 사용한 건축물 약 700곳이다. 보수·보강 안내문은 각 건축물 소유자에게 직접 전달된다.특히 내년부터는 ‘소규모 공동주택 지원사업’ 신청 시 외단열 마감재 보강을 시행한 건축물에 가산점을 부여할 예정이다.점검을 받은 건축물 소유자는 보수 필요 여부를 확인하고 자율적으로 대응할 수 있으며, 행정적 유인까지 더해 실효성을 높일 것으로 기대된다.장인홍 구로구청장은 “이번 전수 점검은 구민의 생명과 재산을 보호하기 위한 선제적 조치”라며 “앞으로도 구민이 안심할 수 있는 안전한 도시환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자