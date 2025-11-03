‘시민의 꿈을 예산에 담다’···이민근, ‘현답(현장에 답이 있다)버스’ 25개 동(洞) 완주



이민근 안산시장(가운데)이 ‘현답버스(현장에서 답을 찾는 버스)’에 오르기 전 기념 촬영을 하고 있다. (안산시 제공)

경기 안산시는 지난달 31일 관내 소상공인들과의 만남을 끝으로 지난 9월부터 두 달여간 이어진 ‘시민의 꿈 예산에 담다’ 25개 동 주민 및 소상공인과의 대화를 마무리했다고 3일 밝혔다.2026년도 예산편성을 앞두고 진행된 이번 행사는 이민근 시장이 솔직한 의견을 가감 없이 듣고 이를 시정과 예산에 반영하기 위해 단순한 간담회를 넘어 시민과 시장이 직접 ‘현답버스(현장에서 답을 찾는 버스)’를 타고 현장을 찾아 함께 답을 찾는 공감 행정 실현 프로젝트로 기획됐다.두 달여 대장정 동안 청소년, 청년, 노인, 학부모, 교육기관 관계자, 소상공인 등 다양한 계층의 시민들이 참여한 주민과의 대화에서 주차 문제, 생활 SOC 확충, 복지시설 개선, 상권 회복, 도시재생 등 500여 건의 주민 의견이 제안됐다.이민근 시장은 “‘현장에 답이 있다’라는 시정 철학으로 시민과 함께하는 행정을 펼치는 데 집중하고 있으며, 허심탄회하게 내 주신 목소리가 내년도 예산에 충실히 반영돼 시민들이 꿈꾸는 도시 안산을 만들어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안산시는 이번 소통행사에서 나온 제안 각각에 대해 면밀한 검토를 거쳐 내년도 예산 및 사업계획에 반영 여부를 결정할 예정이다.안승순 기자