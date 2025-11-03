아이수루 서울시의원, ‘2025 서울웰니스페어(SEOUL WELLNESS AWARDS)’ 참석 및 축사

의료관광산업 등 서울의 강점 분야 중심으로 세계적 웰니스 허브로 성장 모색 마련

“2025 서울웰니스페어가 단순한 산업 박람회 아닌 서울이 ‘웰니스 도시’이자 ‘웰니스 허브’로 자리 잡기 위한 중요한 이정표 될 것”



‘2025 서울웰니스페어(SEOUL WELLNESS AWARDS)’에 참석해 축사하는 아이수루 의원



지난달 31일 열린 ‘2025 서울웰니스페어(SEOUL WELLNESS AWARDS)’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



지난달 31일 열린 ‘2025 서울웰니스페어(SEOUL WELLNESS AWARDS)’

서울시의회 시의원 아이수루 문화체육관광위원회 부위원장(더불어민주당·비례)이 지난달 31일 코리아나호텔에서 개최한 ‘2025 서울웰니스페어(SEOUL WELLNESS AWARDS)’에 참석해 자리를 빛냈다.이날 행사는 ‘서울형 웰니스산업의 진단과 전망’을 주제로, 웰니스 관련 분야 전문가(서울시·서울시의회·중앙정부기관·학계·업계·언론사 등)을 초청해 서울시 웰니스 정책 및 산업 전반을 살펴보고, 비전을 제시하는 장을 마련하고자 마련된 자리이다.이번 웰니스페어 행사를 통해 의료관광산업 등 서울의 강점 분야를 중심으로 세계적인 웰니스 허브로 성장하기 위한 방안을 모색하는 기회를 마련하고, 웰니스 관련 전문가 네트워크 구축 및 최신 동향을 공유하는 정기적인 계기를 제공하고자 마련되었다.지난달 31일 2025 서울웰니스페어(SEOUL SELLNESS AWARDS) 개막식에는 서울시의회 문화체육관광위원회 소속인 ▲아이수루 부위원장 ▲김기덕 의원 ▲유정희 의원, 서울시의회 의료관광특별위원장인 ▲김혜영 의원을 비롯해, 보건복지위원회 소속 ▲강석주 의원 등이 참석했다.또한 기조연설자인 ▲한이경 대표(폴라리스어드바이저) ▲최희정 원장(웰니스앤스파연구원) ▲박지호 대표(영감의 소재)와 토론자인 ▲이재화 과장(서울시 관광산업과) ▲김영상 사장(코리아헤럴드) 등도 함께해 기념식 행사를 밝혔다.이날 행사는 ▲기념공연 ▲시상식 ▲축사 기념촬영에 이어, 1시간가량 4명의 ▲기조연설이 이어졌으며, 이후 좌장인 서원석 한국관광학회장(경희대 호텔관광대학 교수)의 주재하에 4명의 패널 간 약 20분간 토론과 15분간 질의응답이 이어졌다.본 행사의 축사에서 아이수루 부위원장은 “2025 서울웰니스페어의 개최를 진심으로 축하한다”면서 “이 자리가 단순한 산업 박람회를 넘어, 서울이 ‘웰니스 도시’로 나아가기 위한 중요한 이정표라고 생각한다”고 밝혔다.또한 “웰니스는 단지 건강의 개념을 넘어, 몸과 마음, 그리고 사회가 함께 균형을 이루는 ‘삶의 질’에 대한 철학”이라면서 “그 철학이 다양한 전문가들의 지혜와 시민의 참여를 통해 더 깊고 넓게 확산되기를 기대한다”고 말했고, 본 행사를 준비한 서울특별시 및 관계자, 웰니스 산업 발전을 위해 힘써주신 분께도 감사의 인사를 전했다.축사 이후, 기조연설에서 김혜영 서울시의원은 ▲서울 의료관광의 진단과 전망(▲세계의료관광 현황, 한국의료관관 현황, 서울시 의료관광 정책 현황, 서울시 의료관광 특위 현황 소개)에 대한 발표가 이어졌다. 이후 한이영 대표(폴라리스어드바이저)의 ▲글로벌 트렌드 소개, 최희정 원장(웰니스앤스파연구원)의 ▲서울시 뷰티웰니스 관광 육성 사업 소개, 내용, 지역별·분야별 서울 뷰티웰니스 관광 100선 선정이 이어졌다. 마지막으로 ▲박지호 대표(영감의 소재)는 서울의 도심 속 Wellness를 소개하며, 남산골한옥마을&충정사 등을 사례로 쉼, 맛, 멋에 대한 설명도 이어졌다.아이수루 부위원장은 “서울시의회 문화체육관광위원회 역시 시민의 삶을 풍요롭게 하는 웰니스 정책을 확대하기 위해 의정 차원에서 지속적인 지원과 관심을 아끼지 않겠다”면서 “서울이 세계 속의 웰니스 허브로 자리 잡고, 모든 시민이 일상 속에서 건강과 행복을 느낄 수 있도록 함께 노력하겠다”는 입장도 전했다.온라인뉴스팀