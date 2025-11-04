은평, 14일까지 민원 서비스 만족도 설문조사

상반기 설문서 10명 중 9명 ‘긍정적’

“행정에 구민 목소리 적극 반영할 것”

서울 은평구는 오는 14일까지 ‘2025 하반기 민원 서비스 만족도 설문조사’를 한다고 3일 밝혔다.앞서 구는 지난 3월부터 4월까지 상반기 민원 서비스 만족도 설문조사를 진행한 바 있다. 구청 민원실을 찾은 민원인 785명이 참여한 가운데 92.9%가 긍정적인 반응을 보였다. 이번 하반기 조사에서도 구는 민원실을 방문하는 민원인의 의견을 직접 듣고, 이를 민원 서비스 개선에 활용할 방침이다.누구나 쉽게 참여할 수 있도록 참여형 스티커 설문조사와 QR코드를 활용한 온라인 설문조사를 병행한다. 스티커 설문은 민원실 내 설치된 판에 민원인이 직접 스티커를 붙이는 방식이다. 설문 항목은 ▲민원 응대의 친절성 ▲처리의 신속성 및 전문성 ▲민원실 환경 및 이용 편의성 ▲민원 상담관 제도 운영 등이다.김미경 은평구청장은 “조사 결과를 종합 분석해 민원 행정 서비스 품질 향상을 위한 기초 자료로 활용하고자 한다”며 “구민의 목소리를 행정에 적극적으로 반영해 더욱더 친절하고 신속한 민원 서비스를 제공하겠다”고 말했다. 이어 “이번 조사가 구민이 체감하는 서비스 품질 향상의 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.임태환 기자