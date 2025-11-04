김시용 경기도의원, 인천시는 수도권매립지 제4매립장을 ‘자신들의 땅’인 양 다루는 행태를 중단하라



김시용 의원이 제387회 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 김시용 위원장(국민의힘, 김포3)은 제387회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 인천시가 수도권매립지 제4매립장을 ‘자신들의 땅’인 양 국가정원으로 지정하려는 일방적 행태를 강하게 비판하고, 경기도가 김포시의 주도권 확보를 위해 적극 지원할 것을 촉구했다.김시용 위원장은 “수도권매립지는 1992년부터 김포 시민과 경기도민의 희생으로 운영돼 왔다”며, “악취, 침출수, 교통 혼잡, 부동산 가치 하락 등 김포 시민들이 감내한 고통은 이루 말할 수 없다”고 말했다.김 위원장은 “제4매립장은 명백히 김포시 관할구역 내에 위치한 김포의 땅”이라며, “그런데 인천시가 아무런 협의 없이 이를 자신들의 지역사업인 양 국가정원으로 추진하겠다고 나서는 것은 도저히 납득할 수 없는 행태”라고 강도 높게 비판했다.이어 “제4매립장은 2015년 환경부·경기도·서울시·인천시가 합의한 4자 협의체 공동관리 대상이고, 종료 이후의 활용 방안은 합의에 따라 결정해야 한다”며, “특히 매립지의 실질적 피해를 감내해 온 김포시가 주도권을 갖고 활용 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.또한 김 위원장은 “과거 수도권매립지 특별회계가 수천억 원 규모였지만, 김포시에 돌아온 몫은 ‘발끝의 먼지’에도 미치지 못했다”며, “이번에도 경기도가 적극 나서지 않는다면 같은 일이 되풀이될 것”이라고 지적했다.김 위원장은 김동연 경기도지사를 향해 “이제는 경기도가 인천시의 일방적 주장을 방관할 때가 아니다”라며, “제4매립장이 김포시 땅임을 명확히 하고, 매립지 종료 이후에도 김포시가 주도적으로 활용 방안을 마련할 수 있도록 체계적이고 실질적인 지원을 제공해야 한다”고 촉구했다.마지막으로 김 위원장은 “더 이상 인천시의 허무맹랑한 논리에 휘둘려서는 안 된다”며, “경기도와 김포시가 함께 도민의 권리와 자존심을 지켜내고, 미래세대를 위한 공간 전환의 중심에 설 수 있도록 최선을 다해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀