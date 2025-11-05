K컬쳐와 함께 폭포 보며 힐링...홍제폭포 복합문화센터 문 열어

외국인 관광객 필수코스 카페폭포에 이어 글로벌 관광 허브 공간
미디어전시관, 굿즈숍, 관광안내공간 등
|
|서울 서대문구 홍제폭포 복합문화센터. 서대문 제공
서울 서대문구가 글로벌 힐링 명소인 카페폭포 인근 ‘홍제폭포 복합문화센터’를 마련했다고 5일 밝혔다.
오는 6일 개관식에는 홍제천을 수변감성도시 첫 프로젝트로 선정한 오세훈 서울시장이 참석할 예정이다.
서대문구는 서울형 수변감성도시 1호 선도사업 선정된 홍제폭포 일대 명소화를 위해 카페폭포, 아름인도서관, 홍제폭포광장 등을 잇달아 조성했다. 특히 2023년 카페폭포는 누적 방문객이 지난달 말 기준 330만명을 넘어서는 등 내외국인 관광객으로부터 도심 속 힐링 명소로 각광받고 있다.
홍제폭포 복합문화센터는 글로벌 관광 허브공간이다. 1층에는 미디어전시관, 굿즈숍, 관광안내공간이, 2층에는 카페, 다목적공간, 외부 테라스가 들어섰다.
미디어전시관에서는 홍제폭포의 4계절 영상과 서울관광 명예홍보대사인 가수 제니의 홍보영상 등을 발광다이오드(LED) 화면 영상으로 관람할 수 있다. 굿즈숍에는 서울시 브랜드 굿즈와 서대문구 굿즈 등을 판매한다. 카페와 테라스에서는 홍제폭포와 안산(鞍山)를 조망하며 휴식을 취할 수 있다.
이성헌 서대문구청장은 “주민과 내외국인 관광객들로부터 사랑받는 서대문 홍제폭포 일대에 쉼과 힐링을 위한 또 하나의 명소가 생겨났다”며 “다양한 서비스와 프로그램으로 많은 분이 이곳을 찾으실 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지