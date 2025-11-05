전석훈 경기도의원, 경기도의 AI 에이전트 주권시대 선언



전석훈 의원이 5일 열린 제387회 제2차 본회의에서 도정질문을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전석훈 경기도의회 의원(더불어민주당, 성남3)은 5일 열린 제387회 제2차 본회의 도정질문에서, 대한민국 정부가 ‘AI 고속도로’ 건설을 선언하며 10조 원대 예산을 편성하는 상황에 경기도가 오히려 AI 산업 육성 핵심 예산을 삭감하는 ‘위험천만한 역주행’을 하고 있다고 강력히 비판했다.전 의원은 이날 김동연 지사를 상대로 한 일문일답에서 ‘경기도 인공지능원’ 설립을 재차 촉구하는 한편, 경기도가 중심이 되는 ‘AI 에이전트 주권 시대’와 ‘아시아 미래 포럼’이라는 담대한 비전을 제시해 김 지사의 공감을 이끌어 냈다.“하루 늦으면 한 세대 뒤처져”... 정부와 역행하는 경기도전 의원은 최근 경주 APEC에서 이재명 대통령과 엔비디아 젠슨 황 CEO가 나눈 대화를 상기시키며 질의를 시작했다. 그는 이재명 대통령이 “AI 시대에는 하루가 늦으면 한 세대가 뒤쳐진다”라고 발언하며 AI 예산을 10조 1천억 원으로 대폭 증액한 사실을 언급하며, AI 산업의 ‘골든 타임’을 강조했다.하지만 전 의원은 경기도의 2026년도 AI 예산이 오히려 감액 편성된 위험천만한 현실을 지적했다.그는 “AI 산업 생태계 조성을 위한 가장 기본적인 ‘AI 컴퓨팅 지원 사업’ 예산이 전액 삭감되고, 경기도의 강점인 ‘피지컬 AI(제조 AI)’ 관련 예산조차 편성되지 않았다”라고 질타했다.전석훈 의원은 “경기도의 모든 실·국에서 저마다 AI 관련 사업을 우후죽순으로 진행하고 있다”라며, “AI 산업 육성이라는 핵심에 ‘선택과 집중’을 하지 못하고, 보여주기식 사업에 예산이 분산되는 것은 심각한 문제”라고 꼬집었다.‘AI 에이전트 주권’과 ‘아시아 미래 포럼’ 비전 제시전 의원은 강력한 문제 제기에 그치지 않고 구체적인 해결 방안과 미래 비전을 제시했다.그는 지난해 본회의에서 ‘경기도 인공지능원’ 설립을 주장하며 조례안까지 준비했던 사실을 밝히며, AI 정책을 총괄할 컨트롤 타워의 필요성을 재차 역설했다.전 의원은 “경기도가 AI 분야의 ‘플레이메이커’가 되어야 한다”라며 “대한민국이 ‘AI 에이전트 주권 시대’를 열어가기 위해, 판교 테크노밸리를 중심으로 전 세계 AI 에이전트 스타트업이 모이는 ‘천국’을 만들어야 한다”라고 역설했다. 이를 위해 파격적인 예산 지원과 규제 완화를 촉구했다.나아가 전 의원은 “그동안 세계 과학기술은 다보스 포럼을 중심으로 논의됐지만, 이제는 아시아가 중심이 되는 ‘아시아 미래 포럼’을 기획해야 한다”라고 제안했다.그는 “경기도가 압도적 강점을 가진 ‘제조 AI(피지컬 AI)’를 중심으로 판교에서 ‘아시아판 다보스 포럼’을 시작하자”라며, “이는 경기도가 전 세계 AI 산업의 허브로 도약하는 결정적 계기가 될 것”이라고 강조했다.“팩트로 응원한다”... 김동연 지사, 전석훈 의원 제안에 전격 공감김동연 지사는 전석훈 의원의 날카로운 지적과 비전 제시에 깊이 공감하며 긍정적으로 화답했다.김 지사는 AI 핵심 예산 삭감 지적에 대해 “다시 한번 검토하겠다”라고 답했으며, 전 의원이 지속적으로 주장해 온 ‘경기도 인공지능원’ 설립 취지에도 “전적으로 공감한다”고 밝혔다.특히 김 지사는 경기도의 ‘AI 에이전트 주권’과 ‘아시아 허브’ 역할에 대해 “(전 의원의 주장을) 팩트로 응원한다”라고 이례적으로 화답하며, “경기도가 AI 에이전트 사업하기 좋은 곳, 아시아의 허브가 되어야 한다는 말씀에 공감하며 경기도가 앞장서겠다”라고 말했다.전 의원은 “말로만 AI를 외칠 것이 아니라, 단 1%의 가능성이라도 있다면 경기도가 전 세계 AI 스타트업의 천국이 될 수 있도록 파격적인 정책과 예산 지원이 시급하다”라고 거듭 강조하며, “관련 조례 개정과 예산 확보를 통해 대한민국 AI 산업의 중심을 경기도로 가져올 것”이라고 향후 계획을 밝혔다.온라인뉴스팀