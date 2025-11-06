옥재은 서울시의원 “중구 어르신 돌봄 강화 위한 시립실버케어센터 설립 시급”

­중구 어르신 위한 시립실버케어센터 설립과 중저가 실버타운 확대

지역주민 우선 입소 원칙 도입 촉구

­중구 지역 어르신들 직접 본회의장 방청해 옥 의원의 목소리에 힘 보태



지난 3일 제333회 정례회 본회의에서 5분 자유발언을 하는 옥재은 의원

서울시의회 주택공간위원회 옥재은 의원(중구2, 국민의힘)이 지난 3일 제333회 정례회 본회의에서 5분 자유발언을 통해, 중구 어르신들을 위한 시립실버케어센터 설립과 중저가 실버타운 확대, 그리고 지역주민 우선 입소 원칙 도입의 필요성을 강력히 촉구했다.이 자리에서 옥 의원은 중구가 고령화 비율이 매우 높은 지역임에도 불구하고 부족한 노인 돌봄 인프라 문제를 지적했다. 특히, 시립실버케어센터나 중저가 실버타운 같은 공공 노인복지시설이 턱없이 부족해 취약계층을 비롯한 많은 어르신이 지역 내에서 필요한 복지 서비스를 받지 못하고 있다고 호소했다.이를 위해 중구에 시립실버케어센터를 조속히 신설할 것을 서울시에 촉구하는 한편, 비교적 저렴한 비용으로 입주할 수 있는 중저가 실버타운을 확대해야 한다고 강조했다.더불어 이러한 공공 노인복지시설에서는 해당 지역의 주민이 먼저 입소할 수 있도록 제도개선이 필요함을 역설했다. 이를 통해 경제적 여건이 어려운 어르신들도 지역사회에서 ‘존엄하게 노후를 보낼 권리’를 보장받아야 한다는 점을 분명히 했다.이날 본회의장에는 중구 지역 어르신들이 직접 방청석을 찾아, 현장에서 옥재은 의원의 목소리에 힘을 실었다. 방청에 참여한 어르신들은 시립실버케어센터 설립과 중저가 실버타운 확대에 대한 간절한 기대와 함께 “지역사회에서 건강하게 노후를 보내고 싶다”는 뜻을 전하기도 했다.옥 의원은 발언을 마무리하며 “서울의 노인 인구와 복지 수요가 점차 증가하고 있는 만큼, 서울시가 미래를 내다보고 어르신 복지 인프라 구축에 적극 나서야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀