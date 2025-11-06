김진명 경기도의원, ‘청소년지도자 공적 실습 수련체계 구축’ 미래포럼 개최



김진명 의원이 11월 5일 경기도서관 다목적홀에서 열린 ‘2025 미래포럼: 청소년 지도자, 새로운 길을 열다’ 에서 좌장을 맡아 포럼을 성공적으로 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김진명 의원(더불어민주당, 성남6)은 11월 5일 경기도서관 다목적홀에서 열린 ‘2025 미래포럼: 청소년 지도자, 새로운 길을 열다’에서 좌장을 맡아 포럼을 성공적으로 마쳤다.신드롬협동조합이 주관하고 경기도미래세대재단이 공동 주최한 이번 포럼은 2027년 청소년지도사 실습 의무화 시행을 앞두고, 청소년지도자의 전문성을 강화하고 현장의 수련 환경 부족 문제를 해결하기 위한 공적 실습 수련체계 구축 방안을 집중적으로 논의하고자 마련됐다.특히, 이날 포럼에는 경기도의회 여성가족평생교육위원회 문형근 위원장, 최효숙 의원, 건설교통위원회 김동영 의원 등 동료 의원들과 경기도미래세대재단 김현삼 대표이사가 참석해 청소년 정책 현안에 대한 높은 관심을 보였다.김진명 의원은 토론회 전반을 이끌면서 “2027년 실습 의무화를 단순한 규제가 아닌, 청소년지도자의 질적 도약을 위한 기회로 삼아야 한다”며, “현장의 부담을 해소하고 실습의 질을 공적으로 담보할 수 있는 ‘경기도형 공적 실습 수련체계’를 구축하는 것이 무엇보다 시급하다”고 정책적 실행 의지를 밝혔다.포럼은 한국청소년정책연구원 김기헌 박사의 ‘청소년지도사 실습의무화 준비현황과 개선방안’, 단국대학교 김형수 교수의 ‘청소년상담사 수련요건 충족의 문제점과 수련체계 개선방안’ 등 핵심 발제로 이어졌다.주요 논의에서는 2027년부터 청소년지도사 2급 자격 취득 시 130시간 이상의 현장실습이 필수화되지만, 체계적인 매칭 시스템 부재로 대학과 기관 모두 개별적으로 실습생을 섭외해야 하는 행정 비효율 문제가 집중적으로 다뤄졌다.김 의원은 좌장으로서 발제 내용을 바탕으로 열띤 토론을 이끌어냈으며, “이번 포럼에서 논의된 공적 실습 수련체계 구축 방안은 전국 최초의 광역 단위 모델로서, 청소년지도자 양성 기반 강화에 크게 기여할 것”이라며 기대감을 표했다.온라인뉴스팀