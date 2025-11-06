박강산 서울시의원 “청소년 자원봉사 프로그램 자치구별 편차 좁혀야”

서울Pn

최근 3년간 참여학교 192에서 159개교로 감소
자치구별 참여학교 및 참여학생 수치도 제각각


  •
지난 5일 서울시 자원봉사센터를 대상으로 한 2025년도 행정자치위원회 행정사무감사에서 자원봉사센터장에게 질의하는 박강산 의원


서울시의회 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)은 지난 5일 서울시 자원봉사센터를 대상으로 한 2025년도 행정자치위원회 행정사무감사에서 청소년 자원봉사 프로그램의 참여자가 감소하고 자치구별 참여학교 및 참여학생 수치도 제각각인 점에 우려를 표했다.

서울시 자원봉사센터가 제출한 자료에 따르면, 초·중·고등학교-자원봉사센터 연계 청소년 봉사학습은 2022년 21개 자치구 192개 학교 10만 5611명에서 2025년 17개 자치구 159개 학교 7만 8650명으로 감소했으며 최근 3년간 참여학교는 33개교(-17%), 참여 청소년은 약 2만 7000명(-26%) 줄어드는 등 뚜렷한 감소세를 보였다.


  •
최근 3년간 청소년 자원봉사 프로그램 참여 현황


또한 일부 자치구는 사업비를 반납하거나 예산을 절반도 집행하지 못한 것으로 확인되었다. 구로구는 2024년 사업비를 전액 반납했고, 강남구·관악구·용산구 등은 2025년 현재 예산 절반 이상을 미집행 상태다.

나아가 강북구는 2025년 15개교 1만 5740명이 참여한 반면, 서대문구는 1개교 192명이 참여하는 등 자치구별로 참여학교 및 참여학생 수치도 편차도 컸다.

이에 박 의원은 “청소년 자원봉사는 청소년의 사회참여로 이어지는 중요한 첫걸음이다”라며, 향후 서울시자원봉사센터가 교육지원청 등과 더욱 협력하여 자치구별 참여학교 및 참여학생의 편차를 좁히고 만족도 조사 정례화로 사업 개선에 반영할 것을 주문했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
