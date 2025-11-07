김혜지 서울시의원, 비닐하우스 화재예방 및 민원공무원 보호에 대해 지적

강동구 암사동, 고덕동, 내곡동, 장지동 비닐하우스 주변 공공 소화시설 부족

서울소방 전체 민원담당 공무원 중 76.5%에게만 바디캠 지급



지난 6일 2025년 서울시 행정사무감사에서 소방재난본부장에게 질의하는 김혜지 의원

서울시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 김혜지 의원(국민의힘, 강동1)은 지난 6일 2025년 서울시 행정사무감사에서 서울시 소방재난본부를 상대로 비닐하우스 화재예방 미흡과 민원공무원 보호에 부족함이 있어 개선이 필요하다고 강조했다.김 의원은 지난 8월 30일 내곡동 비닐하우스 화재로 60대 시민이 사망하고 비닐하우스 4개 동이 전소됐고 내곡동 화재 일주일 전 세곡동 화훼단지에서도 비슷한 화재가 발생해 10개 동이 불타고 차량 4대가 소실됐다며 비닐하우스 화재가 반복되고 있음에도 개선이 미흡하다고 지적했다.또한 서울시의 ‘스마트서울맵’을 활용해 비닐하우스 밀집 지역의 보이는소화기 설치 현황을 직접 점검한 결과, 내곡동 안골마을과 송파 장지동, 암사동 양지마을, 강동구 고덕동 등 다수 지역에서 비닐하우스 주변에 보이는소화기가 설치되지 않은 구간이 여전히 존재하고 있다고 설명했다.김 의원은 농업용 비닐하우스라 하더라도 인근에 주거지역이 혼재된 경우, 화재 발생 시 연기와 분진으로 인한 주민 피해가 우려된다며, 보이는소화기를 밀집 지역별로 분산 설치해 초기 대응 능력을 높여야 한다고 강조했다.특히 강동대교 남단의 고덕동 사례를 언급하고 상류 측에는 7개소의 보이는소화기가 있으나, 하류 측에는 전무하다며 주민의 왕래가 잦은 지역에는 최소한의 소화시설이 필요하다고 촉구했다.소방재난본부장은 답변에서 서울 시내에 약 320동의 비닐하우스가 있고 각 비닐하우스에는 최소 1set의 소화기가 비치돼야 하는데 현재 120set만 보급돼있는 상태이므로 12월까지 유지관리 보수예산을 포함해 약 7억 2000만원을 투입해 배치를 확대하겠으며 필요한 곳에는 비상소화전도 설치해 초기 대응할 수 있도록 조치하겠다고 했다.이은 질의에 김 의원은 민원담당 공무원들의 안전한 근무환경 보장을 위한 웨어러블캠(바디캠) 전면 보급을 촉구했다.바디캠은 폭언·폭행 발생 시 법적 증거로 활용될 뿐 아니라, 착용 자체만으로도 상호 자제 효과를 주는 예방 장비인데, 행정사무감사 자료를 보면 25개 소방서 중 관악·성동소방서만 전 직원에게 지급됐으며, 나머지 소방서의 지급률은 76.5% 수준으로 부족한 상태이고 이중 강동소방서는 7명 중 6대만 지급되었고, 강남·은평소방서는 절반 가까이 부족하다고 지적했다.소방 민원공무원 보호 및 지원이 부족하다는 김 의원의 지적에 소방재난본부장은 소속한 시일 내 대상자에게 장비를 보급하겠다고 답변했다.김 의원은 “서울에 특별한 여건으로 존재하는 비닐하우스는 전문 농업을 위한 집단 시설과 다르며 주택가와 밀접하므로 화재예방을 위해 노력해 달라”고 요청하고 “소방 공무원들의 근무 환경과 처우개선을 위해서도 각별한 관심을 가지고 힘써달라”라는 말로 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀