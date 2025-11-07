김시용 경기도의원, 김포 고촌 민간임대주택 GB해제 긍정 검토와 지적재조사 진척율 제고 촉구



김시용 의원이 7일 경기도 도시주택실을 대상으로 진행된 2025년도 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 김시용 위원장(국민의힘, 김포3)은 7일(금) 경기도 도시주택실을 대상으로 진행된 2025년도 행정사무감사에서 9년째 중단된 김포 고촌 민간임대주택 개발제한구역(GB) 해제 문제와 저조한 지적재조사 사업 진척률을 강하게 지적하며, 조속한 대책 마련을 촉구했다.김시용 위원장은 “지난 6월 회기에서도 지적했던 김포 고촌 민간임대주택 GB 해제 문제가 조금도 해결되지 않았다”며, “담당부서·김포시·LH와 정담회를 가진 이후에도 아무런 변화가 이뤄지지 않고 있다”고 지적했다.이어 김 위원장은 “LH가 어떤 내용으로 공공기여에 대한 부분을 계획에 반영해 올지는 모르겠으나 국토부나 정부에서 추진하는 사업이고, 내년이면 10년째 주민들이 큰 피해를 입고 있는 만큼 LH의 변경 사업계획에 대해 최대한 긍정적으로 검토해 달라”고 당부했다.김 위원장은 지적재조사 사업에 대해서도 “2012년부터 2030년을 목표로 사업을 추진하고 있으나, 진척률이 40%에도 미치지 못하는 것은 문제가 크다”며, “도민들의 지적선 문제에 따른 재산권 분쟁을 막고 도시개발 사업 등 각종 사업에도 필요한 사업인 만큼, 사업이 계획된 일정 내 원활하게 추진되도록 대책을 마련하라”고 촉구했다.온라인뉴스팀