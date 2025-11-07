문승호 경기도의원, 경기도 다문화 교육 가치 강화 방안 검토



문승호 의원이 11월 7일 부천지역교육청, 안산교육지원청, 김포교육지원청, 파주교육지원청을 대상으로 진행된 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 11월 7일 부천지역교육청, 안산교육지원청, 김포교육지원청, 파주교육지원청을 대상으로 진행된 행정사무감사에서 경기도 내 다문화 학생 증가에 따른 현장 점검과 함께 다문화를 기반으로 한 경기도 교육 가치 강화 방안을 주문했다.문승호 의원이 언급한 2025년 1월 한국교육개발원 교육통계서비스 발표에 따르면 경기도의 다문화 학생은 최근 3년간 매년 10%씩 증가하고 있는 것으로 나타났다. 안산의 경우 지역 인구 중 13.1%를 차지해 경기도 기초자치단체 중 가장 높은 비율을 보이고 있다.하지만 2025년 6월 여성가족부가 발표한 ‘2024년 국민 다문화수용성 조사’ 결과에 따르면 2024년 청소년들의 다문화수용성 점수는 69.77점으로 2021년 71.39점 대비 하락세를 나타냈다.문 의원은 “학교 현장에서 다문화 학생 부적응 문제와 기존 학생들의 다문화수용성 개선을 위한 다양한 시도들이 필요할 것”이라며 “지역 특성과 각국에서 온 학생들의 배경에 맞는 교육과 더불어 언어 장벽을 허무는 새로운 방식들을 고려해야 한다”고 말했다.아울러 문 의원은 서울 구로구 소재 ‘지구촌학교’를 소개하며 경기도에서도 지역 특수성을 고려한 다문화 교육을 진행할 필요가 있다고 밝혔다. 지구촌학교는 2011년부터 14년간 중국·베트남·몽골 등 다국적 학생 270명이 한국어 교육을 기반으로 함께 생활하며 다문화 교육의 우수 사례로 손꼽힌다.문 의원은 “해당 학교는 다문화 학생 및 교육에 대한 긍정 인식이 확산되면서 입학 대기 인원이 50명에 달할 정도로 인기가 높아졌다”면서 “경기도도 이러한 사례를 참고해 다문화 대안·공립학교 설립 및 확대 필요성을 검토하길 바란다”고 촉구했다.마지막으로 문 의원은 “경기도교육청과 협의해 언어 교육 인력 및 예산이 지원될 수 있도록 노력을 당부드리고, 다문화 전용 학교 설립을 위해서도 노력해 주길 바란다“고 말했다.온라인뉴스팀