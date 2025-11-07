문승호 경기도의원, 경기도 다문화 교육 가치 강화 방안 검토

경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 11월 7일 부천지역교육청, 안산교육지원청, 김포교육지원청, 파주교육지원청을 대상으로 진행된 행정사무감사에서 경기도 내 다문화 학생 증가에 따른 현장 점검과 함께 다문화를 기반으로 한 경기도 교육 가치 강화 방안을 주문했다.
문승호 의원이 언급한 2025년 1월 한국교육개발원 교육통계서비스 발표에 따르면 경기도의 다문화 학생은 최근 3년간 매년 10%씩 증가하고 있는 것으로 나타났다. 안산의 경우 지역 인구 중 13.1%를 차지해 경기도 기초자치단체 중 가장 높은 비율을 보이고 있다.
하지만 2025년 6월 여성가족부가 발표한 ‘2024년 국민 다문화수용성 조사’ 결과에 따르면 2024년 청소년들의 다문화수용성 점수는 69.77점으로 2021년 71.39점 대비 하락세를 나타냈다.
문 의원은 “학교 현장에서 다문화 학생 부적응 문제와 기존 학생들의 다문화수용성 개선을 위한 다양한 시도들이 필요할 것”이라며 “지역 특성과 각국에서 온 학생들의 배경에 맞는 교육과 더불어 언어 장벽을 허무는 새로운 방식들을 고려해야 한다”고 말했다.
아울러 문 의원은 서울 구로구 소재 ‘지구촌학교’를 소개하며 경기도에서도 지역 특수성을 고려한 다문화 교육을 진행할 필요가 있다고 밝혔다. 지구촌학교는 2011년부터 14년간 중국·베트남·몽골 등 다국적 학생 270명이 한국어 교육을 기반으로 함께 생활하며 다문화 교육의 우수 사례로 손꼽힌다.
마지막으로 문 의원은 “경기도교육청과 협의해 언어 교육 인력 및 예산이 지원될 수 있도록 노력을 당부드리고, 다문화 전용 학교 설립을 위해서도 노력해 주길 바란다“고 말했다.
온라인뉴스팀