장대석 경기도의원 “성남시 숙박시설 화재 예방 및 119 구급대 3인 탑승률 개선 촉구”



장대석 의원이 7일 성남소방서에서 열린 2025년 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 7일 성남소방서에서 열린 2025년 행정사무감사에서 성남시의 지역 특성을 반영한 숙박시설 화재 예방 대책 마련과 성인 중심의 대피교육 확대, 119 구급대 3인 탑승률 개선을 강력히 요구했다.장 의원은 “성남시는 유동 인구가 많고 숙박시설이 밀집된 도시로, 화재 발생 시 대규모 인명 피해가 우려되는 고위험 지역”이라며 문제의식을 제기했다.성남소방서 자료에 따르면, 성남시 내 숙박시설은 총 271개소에 달하지만 최근 3년간 실시된 소방안전교육은 78명 수준에 그친 것으로 나타났다.장 의원은 “숙박시설이 271곳인데 교육을 받은 인원이 78명에 불과하다는 것은 매우 부족한 수준”이라며, “화재 대피는 아이보다 성인들의 판단과 대응이 더 중요하다. 안전교육도 성인을 중심으로 실효성 있게 추진해야 한다”고 강조했다.또한 장 의원은 성남소방서의 119 구급대 3인 탑승률이 타 지역에 비해 낮은 점을 지적하며 개선을 촉구했다.장 의원은 “구급차에 3명이 탑승하더라도 한 명은 운전에 전념해야 하므로 실질적인 응급처치 인력은 2명뿐”이라며, “인력 부족으로 3인 탑승이 불규칙하게 운영되는 것은 도민 안전과 직결된 문제”라고 지적했다.이어 장 의원은 “이 문제는 성남소방서만의 문제가 아니라 도 전체의 안전 문제다. 소방재난본부가 인력 확충과 제도 개선책을 마련해야 한다”고 촉구했다.장 의원은 이번 지적을 통해 숙박시설 화재안전 관리 강화와 응급의료 대응 체계 개선의 필요성을 강조하며, “도민의 생명과 안전이 최우선이 되어야 한다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀