오세풍 경기도의원 “학교폭력은 사후대응보다 예방이 핵심... 실질적 행정체계로 전환해야”

경기도의회 교육행정위원회 오세풍 의원(국민의힘, 김포2)은 11월 10일(월) 성남교육지원청에서 열린 2025년도 교육행정위원회 행정사무감사에서 학교폭력 예방정책의 실효성을 집중 점검했다.
이날 오 의원은 성남·시흥·포천·가평교육지원청을 대상으로 한 질의에서, 학교폭력 대응이 여전히 ‘사후 처리 중심’에 머물러 있다고 지적하며 예방 체계를 강화할 수 있는 예산과 인력 운용의 전환을 주문했다.
성남교육지원청의 경우 학교폭력 예방 관련 예산이 9억 2천만 원으로 편성됐으나, 체육대회·페스티벌 등 행사 중심 사업이 다수 포함된 점을 들어 “형식적 행사가 실제 학교폭력의 예방 효과로 이어질 수 있는지 의문”이라고 지적했다.
또한 오 의원은 학부모 대상 예방교육이 실제 사안과 연관된 가정의 참여가 낮아 교육의 효과가 떨어지고 있다는 점도 언급하며, 참여 대상을 세분화하고 학교·지역사회가 함께 참여할 수 있는 예방체계로의 개선을 제안했다.
오 의원은 학교폭력 문제를 ‘행정 절차’가 아닌 ‘교육공동체의 과제’로 규정하며, “학교·가정·지역사회가 함께 참여하는 지속적이고 실질적인 예방 프로그램이 필요하다”고 강조했다.
한편, 오 의원은 이날 감사에서 신설학교 및 증·개축 이후 반복되는 시설 하자 문제도 함께 언급하며, “공사 완료 후 하자보수는 시공업체의 책임으로 철저히 관리해야 한다”며 교육청 예산이 불필요하게 투입되지 않도록 초기에 적극 대응할 것을 당부했다.
온라인뉴스팀