김용일 서울시의원, ‘남가좌2동 한마음 축제’ 참석

지난 8일 ‘남가좌2동 한마음 축제’에 참석한 김용일 의원(왼쪽에서 다섯 번째)

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 8일 명지대학교 행정동 앞에서 열린 ‘남가좌2동 한마음 축제’에 참석했다고 밝혔다.이날 축제는 남가좌2동 직능단체협의회와 남가좌2동 축제추진위원회(위원장 김한선) 주최로 개최되었으며, 명지대학교 장소 허락으로 진행됐다.축제는 가재울 상가번영회 김창민 전 회장의 사회로 시작됐다. 식전 행사로 가재울 사물놀이, 부채춤, 리베르 탱고, 한국무용 등이 흥을 돋웠다. 개막식 후 본 행사에서는 개그맨 홍록기의 재치 넘치는 진행 속에 통기타 공연, 태권도 시범, 코리안 윈드 오케스트라 연주, 탱고, 자율방재단 응원 댄스, 치어리딩, 스트리트 댄스, 그리고 초대가수 강원래와 댄스팀의 공연이 이어져 청명한 가을 하늘 아래 축제의 열기를 더했다.김 의원은 기획하고 준비한 축제추진위원회와 직능단체장들의 수고를 격려했다. 또한 군고구마, 국화빵, 해물파전, 육개장 등 다양하고 풍성한 먹거리 장터와 명지대학교 미래교육원의 미래 체험방, 캘리그라피, 반려견 펠트 공예 등 특색 있는 체험 부스가 주민들의 호응을 얻었다고 밝혔다.김 의원은 축사에서 “남가좌2동은 일부 명지대학교 학생들을 상대로 상권이 형성되어 있지만, 그 외 지역은 골목형상점가가 많이 위축된 상태”라면서 “홍제천 산책 인구를 흡수할 수 있는 전략을 통해 골목상권을 활성화해야 한다.”라고 강조했다.또한 자신이 기획경제위원회 의정 활동을 통해 추진해 온 남이동길 상인회, 가재울 상가번영회 등에 대한 골목상권 지원사업의 성과를 소개하며 주민들의 박수를 받았다고 전했다.김 의원은 “시의원으로서 지역 발전과 주민 복리 증진, 골목상권 활성화에 기여할 수 있도록 더욱 노력하겠다”라며 주민들과 명지대학교 측에 감사를 표하고, 축제추진위와 직능단체, 그리고 남가좌2동 공무원들에게 큰절을 올렸다.온라인뉴스팀