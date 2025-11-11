김미숙 경기도의원 “지속 가능한 인재육성으로 바이오·과학기술 경쟁력 높여야”



김미숙 의원이 미래성장산업국 행정사무감사에서

경기도의회 미래과학협력위원회 김미숙 의원(더불어민주당, 군포3)은 미래성장산업국 행정사무감사에서 도의 바이오 전문인력 양성사업과 여성과학기술인 연구개발 지원정책의 추진 실태를 살피고 정책적 보완을 주문했다.김미숙 의원은 도가 추진 중인 바이오 전문인력 양성사업과 관련해 “바이오 산업의 핵심은 현장에 즉시 투입 가능한 숙련 인력을 확보하는 것”이라며 “교육과정이 산업계 수요를 충분히 반영하고 있는지 면밀한 검토가 필요하다”고 지적했다.이어 “교육 수료 이후 취업 연계나 사후 관리 체계가 미흡하면 정책 효과는 제한될 수밖에 없다”며 “단기 교육 중심에서 벗어나 취업 지원, 현장 안착까지 이어지는 종합적 지원체계를 구축해야 한다”고 제안했다.또한 여성과학기술인 지원사업과 관련해서는 “경력보유 여성 연구자의 복귀를 돕는 정책은 의미가 크지만, 일회성 지원에 머물지 않고 연구자로서 지속적으로 성장할 수 있는 구조를 마련해야 한다”고 밝혔다.김 의원은 “중앙정부가 과학기술 인재 중심의 국가전략을 추진하는 만큼, 경기도도 도내 여성과학기술인을 체계적으로 확보하고 리더 연구자로 성장할 수 있는 중장기 전략을 수립해야 한다”며 “최근 연구에서 수도권이 ‘R-WeSET 2.0’ 사업의 지원대상에서 제외된 것으로 나타난 만큼, 경기도가 정책 공백을 메울 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.끝으로 김 의원은 “실패를 포용하고 재도전을 지원하는 연구 생태계를 만들어야 한다”며 “여성과학기술인이 다시 연구현장으로 복귀해 성장할 수 있도록 장기형 지원모델을 마련하라”고 당부했다.온라인뉴스팀