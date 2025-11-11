김철현 경기도의원, 경기도가 유치한 한국광기술원 성과 이어가도록 장기적 지원 체계 마련해야



김철현 의원이 10일 열린 2025년도 행정사무감사에서 미래성장산업국을 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 김철현 의원(국민의힘, 안양2)은 10일 미래성장산업국을 대상으로 한 2025년도 행정사무감사에서 한국광기술원 경기분원의 운영비 지원 종료와 관련해 산업 육성의 연속성을 위한 예산 대책 마련을 촉구했다.김철현 의원은 질의에서 “경기분원은 지난 5년간 도비 60억 원을 투입해 국비·민간 포함 총 355억 원의 투자 성과를 거두며, 700여 개 광융합기업의 기술 경쟁력 강화에 기여했다”며 “지원기업의 매출은 2배 이상, 고용은 최대 8배까지 증가하는 등 명확한 성과를 입증했다”고 주장했다.이어서 김철현 의원은 “그럼에도 불구하고 2025년 9월 30일부로 1차 협약이 종료된 뒤 추가 연장 협약이나 본예산 반영 없이 운영비 지원을 중단한 것은 매우 우려스럽다”며 “타 시·도 분원은 5~7년 단위로 연장 협약을 추진하는데, 경기도만 한시 지원으로 마무리되는 것은 조례의 취지와 산업정책의 지속성에 어긋난다”고 지적했다.또한 김철현 의원은 “경기도가 직접 유치했던 기관이 정착되지 않은 시점에서 지원이 끊긴다면, 700여 개 기업이 다시 광주광역시 등 타 지역으로 시험 인증을 받으러 가야 하는 비효율이 발생한다”며 “경기분원의 존치를 위한 전면 재검토가 필요하다”고 강조했다.이에 대해 박노극 미래성장산업국장은 “경기도의 필요에 의해 설립된 기관인 만큼 경기분원이 안정적으로 정착해 사업을 이어가는 것이 바람직하다”며, “운영 협약을 면밀히 검토하고 검토 결과를 조속히 보고하겠다”고 답변했다.마지막으로 김철현 의원은 “경기분원이 AI·반도체·디스플레이 등 도의 전략산업과 연계된 만큼, 단순한 운영비 지원을 종료하고 사업비 중심으로 전환하는 방식이 아니라, 기술혁신 전략의 연장선에서 접근해야 하며, 장기적 지원체계를 마련해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀