김미리 경기도의원, 경기도 농어민 기회소득 지원 확대... 도의 적극적 역할 필요



김미리 의원이 10일 열린 경기도 농수산생명과학국 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김미리 의원(개혁신당, 남양주2)은 지난 10일 열린 경기도 농수산생명과학국 행정사무감사에서 농업인 기회소득 사업이 경기도 전 시군으로 확대되도록 도의 적극적인 역할과 제도적 지원이 필요하다고 강조했다.김 의원은 “농어민 기회소득은 농업이 지닌 공익적 기능에 대한 정당한 보상임에도, 현재 31개 시군 중 25개 시군만 참여하고 있다”며 “사업 참여를 시군의 자율에만 맡길 것이 아니라, 도 차원에서 농어민들이 보편적으로 혜택을 받도록 제도적 장치를 마련해야 한다”고 질의했다.이어 김 의원은 “농어민들이 제도를 몰라서 신청하지 못하는 일이 없도록, 각 시군이 모든 농어민에게 사업 안내를 철저히 해야 한다”며 “단 한 명의 농어민도 ‘몰라서’ 지원받지 못하는 사례가 발생하지 않도록 도의 책임 있는 관리가 필요하다”고 강조했다.또한, 김 의원은 사업 집행률이 누락된 자료 제출 문제를 지적하며, “예산의 투명성과 효율성을 확보하기 위해선 전년도 대비 집행률과 미집행 사유를 명확히 표시해야 한다”며, 내년부터는 보다 체계적이고 구체적인 사업 자료를 제출할 것을 당부했다.끝으로 김 의원은 “농어민 기회소득 사업은 평범한 보조금 사업이 아니라 농업의 지속가능성을 지키는 사회적 투자”라며, “경기도가 농어민의 삶을 실질적으로 지원하고 지역 간 형평성을 보장하는 정책을 적극 추진해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀