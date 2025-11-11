서울 중구 생활공감정책참여단, ‘지하철 재승차 확대’ 제안 전국 2위

현행 15분에서 30분으로 재승차 시간 제안



서울 중구는 중구 생활공감정책참여단이 행정안전부가 주관한 ‘2025년 생활공감정책 제안 경진대회’에서 전국 2위에 올랐다고 11일 밝혔다.중구에 따르면, 지난달 25일 열린 생활공감정책 제안 경진대회에서 중구는 ‘지하철 재승차 제도 범위 확대를 통한 시민편익 증진’을 주제로 발표해 높은 평가를 받았다. 이들은 현재 하차 후 15분 이내만 가능한 지하철 재승차를 최대 30분까지 확대하는 방안을 제시했다. 교통 약자를 배려하고 지하철역의 구조적 차이도 고려해 설득력을 높였다.경진대회는 전국 각 지역 참여단이 지방자치단체와 함께 팀을 이뤄 일상 속 불편 사항을 개선하는 정책을 제안하는 대회다. 올해는 118개팀이 참여해 사전심사를 통과한 상위 11개팀이 현장 발표를 진행했다. 사전점수 90%와 현장투표 점수 10%를 합산해 평가한 결과, 중구 참여단은 최종 5개 우수팀 중 2등을 받았다.중구생활공감정책참여단 임종심 대표는 “평소 자원봉사 활동을 하면서 일상에서 고령자와 사회적 약자를 지원하는 세심한 손길이 필요하다는 것을 느꼈다”고 수상 소감을 전했다.김길성 중구청장은 “이번 수상은 참여단이 일상 속 작은 관심이 만들어 낸 큰 성과”라며 “중구도 지속적으로 주민의 시선에서 일상의 불편을 찾아내고 주민이 체감할 수 있는 정책을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자