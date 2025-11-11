남궁역 서울시의원 “서울대공원 AZA 1년 조건부 재인증은 사실상 “보류”

서울대공원 AZA 1년 조건부 재인증은 사실상 보류와 마찬가지

남궁 의원, 업무 연속성과 예산 집행 관리 필요성 강조



서울시의회 환경수자원위원회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 지난 6일 열린 서울대공원 행정사무감사에서 동물원 국제 인증인 AZA의 1년 조건부 재인증 과정에서 나타난 문제를 지적했다.서울대공원은 2019년 AZA 인증을 받고, 2023년부터 재인증을 준비해 올해 미국에서 개최된 청문회 참석 후 1년 조건부 재인증을 받았다. 남궁 의원은 “조건부 재인증은 사실상 1년간 보류된 상태와 같다”며, 지적사항이 보완되지 않으면 정식 재인증을 받을 수 없다고 강조했다.남궁 의원은 업무 연속성과 예산 집행 문제를 지적했으며 “AZA 담당자가 매년 바뀌고, 해외 청문회 참여도 일부만 이루어졌다. 인증 관련 업무는 최소 2년 이상 동일 인력이 맡아야 경험과 노하우가 유지된다”고 밝혔다. 또한 일부 인증 대비 사업이 명시이월되면서 충분히 진행되지 못했고, 시설 보수도 2년에 걸쳐 실시했음에도 지적받았다고 지적했다.이에 대해 서울대공원장은 공무원 인사 이동, 육아휴직 등으로 담당자가 자주 교체되며 업무 연속성이 떨어졌고, 일부 시설 개선은 이뤄졌지만 AZA 기준과 차이가 있었다고 설명했다.또한 미국 인증 기준과 실제 운영 환경 차이를 인지하지 못한 부분이 있었다며, 내년도 인증 준비를 위해 예산 배분과 시설 개선을 신속히 진행하겠다고 밝혔다. 그는 올해 1년 조건부 인증을 바탕으로 내년에는 최대 4년 인증 연장도 기대할 수 있다고 덧붙였다.남궁 의원은 “앞으로 서울대공원이 국제 기준에 맞는 인증을 지속적으로 받을 수 있도록 업무 연속성과 예산 집행 관리가 반드시 필요하다”면서 “조건부 재인증은 인증이 아니다. 사실상 보류 상태로, 더 분발해 인증에 만전을 기해 달라”고 강조했다.온라인뉴스팀