이자형 경기도의원, 광주 문형동-용인 경계지역학생 통학 환경 개선 요청



이자형 의원이 11일 용인, 화성오산, 양평, 의정부교육지원청을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 이자형 의원(더불어민주당, 비례)은 11월 11일 용인, 화성오산, 양평, 의정부교육지원청을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 경계지역 통학 학생들의 안전한 등·하교를 위한 교육지원청 차원의 환경 및 지원 개선을 호소했다.이자형 의원은 광주 문형동에서 용인 모현중으로 등교하는 학생들의 사례를 소개하며 경계지역 통학 학생들의 불편함과 위험을 지적했다.학교로 이동하기 위해 인도가 설치되지 않은 4km 거리를 1시간 동안 걸어가야 한다. 시내버스가 있지만 배차간격이 길고, 통근 시간대 좌석 부족으로 탑승이 어려워 학생들이 도보 통학을 선택하고 있다.이 의원은 “용인지원청에 모현중 통학버스 도입을 요청했지만 학교에서 학군 조정 예정에 따른 수요 예측 어려움, 승·하차 공간 부족 등의 사유로 보류됐다”며 “학교와 교육지원청에서 현재 통학 중인 학생들을 우선으로 한 검토와 결정이 필요하다”고 말했다.이어 이 의원은 「경기도 학생 통학 지원 조례」에 명시된 책무를 언급하며 경계지역 학생들을 위한 다양한 통학 대책을 마련할 것을 강조했다. 통학 지원 조례에 따르면 원거리 또는 안전이 확보되지 않아 통학에 어려움이 있다고 판단되면 통학차량 운영, 교통비 지원 등을 할 수 있다.끝으로 이 의원은 “경계지역에서 학교를 다니는 아이들은 잘못이 없다”며 “단 한 명의 아이도 소외돼서는 안 된다. 행정편의를 떠나서 학생들의 교육권 보장과 안전한 통학 환경을 우선하여 적극행정을 펼쳐주길 간곡히 요청한다”고 호소했다.온라인뉴스팀