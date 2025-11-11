임상오 경기도의원 “동두천소방서의 현장 중심 성과, 안전 인프라와 민관 협력으로 이어가야”

임상오 위원장이 11일 실시된 2025년도 동두천소방서 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 11월 11일 실시한 2025년도 동두천소방서 행정사무감사에서 ‘찾아가는 119안심콜 등록 서비스’ 추진 현황과 직원의 국회의장상 수상, 소요119안전센터 이전 계획 등을 점검하며, 시민이 체감할 수 있는 현장 중심의 안전행정 강화를 강조했다.이번 행정사무감사는 도민의 생명과 재산을 보호하기 위한 소방조직의 정책 실효성을 검토하고, 지역 맞춤형 응급안전체계와 인프라 확충 방안을 마련하기 위한 의회의 공식 감사 절차다.임상오 위원장은 먼저 “동두천소방서의 ‘찾아가는 119안심콜 등록 서비스’는 고령층과 응급취약계층의 생명보호를 위한 모범적 사업”이라며 “동두천시 치매안심센터 등 유관기관과 협업해 등록률을 지속 확대하고, 현장 방문 서비스를 강화해 시민이 실질적 도움을 받을 수 있도록 해야 한다”고 촉구했다.이어 임 위원장은 “직원이 국회의장상을 수상한 것은 소방조직의 전문성과 봉사정신이 결합된 결과로, 시민의 안전을 위해 헌신한 노력에 대한 사회적 인정”이라며 “이러한 긍정적 조직문화가 직원 사기 진작으로 이어지고, 지역사회 안전 신뢰를 높이는 선순환 구조가 정착되기를 기대한다”고 밝혔다.또한 임 위원장은 “소요119안전센터 이전은 시민의 생명과 직결된 중대한 현안”이라며 “노후 시설의 한계를 개선하고, 도심 접근성이 높아지는 만큼 신속한 현장대응과 효율적 출동체계를 확립할 수 있도록 추진에 만전을 기해야 한다”고 강조했다.이에 대해 최문석 동두천소방서장은 “찾아가는 119안심콜 서비스 확대와 함께 소요119안전센터 이전을 차질 없이 추진하고, 지역 여건에 맞는 안전행정을 통해 시민의 체감 안전도를 높이겠다”고 답했다.임 위원장은 마무리 발언에서 “동두천소방서는 시민 안전을 위해 헌신하며 지역사회의 신뢰를 쌓아가고 있다”며 “성과 중심 행정과 현장 대응이 조화를 이루는 안전행정을 통해 도민이 신뢰할 수 있는 안전도시 구현에 더욱 힘써 달라”고 당부했다.한편, 경기도의회 안전행정위원회는 2025년도 행정사무감사를 도내 12개 소방서를 포함해 소관 실국을 대상으로 진행 중이며, 오는 11월 17일 마무리할 예정이다.온라인뉴스팀