박강산 서울시의원, 서연고 서성한 중경외시 홍보하는 서울런

국제연수 프로그램 강의 교안에서 학벌주의 조장
박 의원 “민선 9기에 서울런 지속가능성” 의문
서울시의회 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)은 11일 서울시 평생교육국을 대상으로 한 2025년도 행정자치위원회 행정사무감사에서 외국도시 공무원을 대상으로 하는 국제연수 강의 교안에서 학벌주의를 조장하는 그래프 및 수치를 첨부한 점을 질타했다.
박 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면, 인재개발원이 외국도시 공무원을 대상으로 서울시의 우수정책을 홍보하는 강의 교안에 서울런이 포함되었고, 강의 교안 24p 및 25p에 ▲서울대 ▲고려대 ▲연세대 ▲서강대 ▲성균관대 ▲한양대 ▲이화여대 ▲중앙대 ▲경희대 ▲한국외대 ▲서울시립대 등의 합격 수치의 증가를 성과를 표기했다.
해당 교안은 서울시 평생교육국의 검토를 거쳐 제작된 것으로 알려졌다.
나아가 박 의원은 서울런이 사교육을 경감시켰다는 주장은 서울시 평생교육국의 일방적인 의견이고 서울연구원의 통계 역시 학술적으로도 충분히 논의되고 검토되지 않았다는 점을 지적하며, 민선 9기에 서울런 사업의 지속가능성에 대한 깊은 의문을 표했다.
끝으로 박 의원은 평생교육국이 오세훈 시장의 치적사업에 쏟아 붇는 노력과 예산과 비해 청소년 정책참여 및 대안학교 지원 등에는 소홀한 것을 지적하며 개선을 촉구했다.
