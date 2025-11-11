이선구 경기도의원, 경기장차연과 정담회... “복지예산 감액 막고 현장목소리 예산심사에 반영할 것”



이선구 의원이 11일 경기장애인차별철폐연대 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 보건복지위원장 이선구 의원(더불어민주당, 부천2)은 11월 11일(화) 경기장애인차별철폐연대(이하 장차연) 관계자들을 만나 2026년 경기도 장애인 복지예산 감액 문제와 관련한 현장의 의견을 들었다.이날 장차연은 “장애인가족지원센터는 장애인 가족의 돌봄 부담을 덜고 삶의 질을 높이기 위한 핵심 공공 인프라임에도 불구하고 2026년도 예산안에서 관련 예산이 감소했다”며 “안정적인 예산 확보와 정책결정 과정에서 현장의 목소리가 반드시 반영돼야 한다”고 강조했다.이에 대해 이선구 위원장은 “장애인가족지원센터뿐 아니라 보건복지위원회 소관 예산 전반에서 복지종사자의 일자리가 사라지거나 사업이 일몰되는 일이 없도록 예산심사 과정에서 끝까지 책임 있게 살피겠다”고 밝혔다.또한 이 위원장은 “복지 현장의 지속가능성을 위해서는 단순한 지원 확대보다 종사자 처우개선이 핵심 과제”라며 “이를 위해 정확한 실태 파악과 데이터 기반의 정책 판단이 무엇보다 중요하다”고 지적했다.온라인뉴스팀