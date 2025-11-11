김철진 경기도의원, 특성화고-공공기관 교육-고교학점제 연계 필요성 강조



김철진 의원이 11일 차세대융합기술연구원을 대상으로 한 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 김철진 의원(더불어민주당, 안산7)은 11일(화) 차세대융합기술연구원을 대상으로 한 2025년도 행정사무감사에서 인력의 안정적인 운영 필요성과 공공기관 교육의 고교학점제 연계 필요성을 강조했다.차세대융합기술연구원은 관·학이 협력하여 설립된 국내 최초 R&D 융합기술 전문연구기관으로, 과학기술혁신을 중심으로 연구한다.이날 김 의원은 “차세대융합기술연구원은 타 공공기관에 비해 연구 중심 기관이라는 특수성은 인정하지만, 정원 외 인력이 과도하게 많은 실정”이라며, “정규직보다 계약직 인원이 많은 현 구조는 기관의 사업 안정성 부분을 저해할 우려가 있다”고 지적했다.이어, 김 의원은 연구원이 추진 중인 ‘자율주행 분야 특성화고 계약학과 교육 운영 사업’에 대해 질의를 이어나갔다.이 사업은 미래 신산업 분야인 자율주행 분야에서 특성화고 학생들을 대상으로 실무형 인재 양성하기 위한 교육 프로그램으로, 특성화고 1학년 학생 총 52명이 연 120시간 과정에 참여하고 있다.이에, 김 의원은 “공공기관이 특성화고등학교를 대상으로 교육을 실시할 경우, 고교학점제로 연계될 수 있도록 그 방안을 적극 검토해 달라”며, “특성화고 학생들이 전문 기술과 관련된 교육을 받는 동시에 학점을 취득할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다”고 강조했다.또한, 김 의원은 “경기도교육청의 직업교육과와 자율주행, 반도체 등 특성화고등학교의 교육과정에 대해 긴밀하게 상의하여 고교학점제를 연결해야 한다”며, “전문화된 교육도 받고 학점 이수도 가능하도록 하여 학습의욕 고취 및 동기부여를 하고, 특화된 교육으로 새로운 경기도형 교육모델을 만들 것”을 주문했다.김 의원은 끝으로 “경기도교육청이 공유학교 개념을 통해 외부에서 학점을 이수하는 과정이 있는 만큼, 경기도 공공기관에서도 고교학점제와의 연계 방안 마련을 위해 신속한 협의를 추진해 줄 것”을 촉구했다.온라인뉴스팀