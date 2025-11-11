김철진 경기도의원, 특성화고-공공기관 교육-고교학점제 연계 필요성 강조

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 김철진 의원(더불어민주당, 안산7)은 11일(화) 차세대융합기술연구원을 대상으로 한 2025년도 행정사무감사에서 인력의 안정적인 운영 필요성과 공공기관 교육의 고교학점제 연계 필요성을 강조했다.
차세대융합기술연구원은 관·학이 협력하여 설립된 국내 최초 R&D 융합기술 전문연구기관으로, 과학기술혁신을 중심으로 연구한다.
이날 김 의원은 “차세대융합기술연구원은 타 공공기관에 비해 연구 중심 기관이라는 특수성은 인정하지만, 정원 외 인력이 과도하게 많은 실정”이라며, “정규직보다 계약직 인원이 많은 현 구조는 기관의 사업 안정성 부분을 저해할 우려가 있다”고 지적했다.
이어, 김 의원은 연구원이 추진 중인 ‘자율주행 분야 특성화고 계약학과 교육 운영 사업’에 대해 질의를 이어나갔다.
이 사업은 미래 신산업 분야인 자율주행 분야에서 특성화고 학생들을 대상으로 실무형 인재 양성하기 위한 교육 프로그램으로, 특성화고 1학년 학생 총 52명이 연 120시간 과정에 참여하고 있다.
또한, 김 의원은 “경기도교육청의 직업교육과와 자율주행, 반도체 등 특성화고등학교의 교육과정에 대해 긴밀하게 상의하여 고교학점제를 연결해야 한다”며, “전문화된 교육도 받고 학점 이수도 가능하도록 하여 학습의욕 고취 및 동기부여를 하고, 특화된 교육으로 새로운 경기도형 교육모델을 만들 것”을 주문했다.
김 의원은 끝으로 “경기도교육청이 공유학교 개념을 통해 외부에서 학점을 이수하는 과정이 있는 만큼, 경기도 공공기관에서도 고교학점제와의 연계 방안 마련을 위해 신속한 협의를 추진해 줄 것”을 촉구했다.
