윤충식 경기도원, 기술닥터 80% 남부 편중 시정 촉구



윤충식 의원이 12일 열린 경기테크노파크 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)은 12일 열린 경기테크노파크(이하 경기TP) 행정사무감사에서 ‘기술닥터사업’의 심각한 남부 편중 문제를 강하게 지적했다.윤 의원은 최근 3년간 80%에 달하는 지원금이 남부에 편중된 사실을 지적하며, 이는 경기도의 균형발전에 역행하는 처사라고 비판하고 ‘북부 쿼터제’ 등 특단의 대책 마련을 촉구했다.윤 의원이 경기TP로부터 제출받은 자료를 보면, ‘기술닥터사업’의 2023년부터 2025년까지 지원 현황은 남부 80%, 북부 20% 비율로 현격한 차이를 보였다. 특히 윤 의원은 “경기TP가 안산에 위치해 안산, 화성, 시흥 3개 시에 지원이 편중됐다”라고 지적하며 “경기TP가 ‘안산TP’는 아니지 않으냐”라고 꼬집었다.또한 ‘북부 시군의 매칭 예산 확보가 어렵다’라는 경기TP의 해명에 대해, 윤 의원은 “재정이 열악한 북부 시군의 탓으로 책임을 전가하는 것”이라며, “도비 배당 비율을 북부에 상향 조정하는 등 적극 행정을 통해 해결책을 모색했어야 한다”라고 질책했다.윤 의원은 북부 소외 문제 해결을 위한 구체적인 대안으로 ▲북부 예산 쿼터제 적용 ▲기술닥터 북부지원팀 신설 ▲경기대진테크노파크와 협력한 ‘북부 특화 기술닥터사업’ 도입 등 ‘별도 트랙’ 운영을 강력히 제안했다.이와 함께 윤 의원은 ‘자동차 부품 기업 친환경차 진입 지원 사업’이 산업 현장의 높은 수요에도 불구하고 2026년 관련 예산이 삭감된 점을 지적하고, 이처럼 산업 현장의 수요가 높은 사업은 도와 협의해 확대되도록 노력하라고 당부했다.윤충식 의원은 “기관의 운영 편의가 아닌, 세금을 내는 북부 도민의 편의와 균형발전을 최우선에 두어야 한다”라며, “만족도만 높은 사업이 아니라 실질적인 매출 증가와 고용 창출로 이어지는 사업이 되어야 하며, 경기 북부 기업들이 소외받지 않도록 내년도 사업에는 반드시 가시적인 변화를 보여달라”고 강조했다.온라인뉴스팀