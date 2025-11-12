김영기 경기도의원 “교원연수 실효성 높이고 계약 투명성 강화해야”



김영기 의원이 12일 열린 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 김영기 의원(국민의힘, 의왕1)은 12일(수) 열린 경기도교육청 7개 직속기관(남부·북부·율곡연수원, 미래과학교육원, 국제교육원, 평생학습관, 미디어교육센터) 대상 행정사무감사에서 교원 연수의 실효성과 교육기관의 계약 투명성 확보 필요성을 강조했다.김 의원은 남부연수원과 관련해 “교원연수는 단순한 강의형 프로그램보다 교사들이 직접 참여하고 경험을 공유할 수 있는 집합연수와 실습 중심의 과정이 강화돼야 한다”고 지적했다. 이어 “여건상 대면 운영이 어렵다면 혼합연수 내에 토론·체험형 프로그램을 보강할 필요가 있다”고 제안했다.또한 김 의원은 미래과학교육원의 3D 입체영상물 운영 및 관리 실태를 언급하며 “영상물 상영 프로그램이 수요 맞춤형으로 운영되려면 만족도 조사가 선행돼야 한다”고 지적했다.특히, 김영기 의원은 “영상물 구매와 계약 과정에서 원제작사와 수입·배급사 간 라이선스 문제나 저작권 위반 사례가 발생하는 경우가 있는데 이러한 일이 경기도교육청 직속기관에서는 발생하지 않도록 철저히 점검해야 한다”고 강조했다.이어 “교육 목적의 콘텐츠라 하더라도 저작권 계약이 불명확하면 금전적 손실뿐 아니라 기관의 신뢰도에도 부정적 영향을 미칠 수 있다”며 “계약 방식과 기간 명시 여부 등 세부 사항을 꼼꼼히 점검해야 한다”고 덧붙였다.끝으로 김영기 의원은 “교육기관의 신뢰는 행정의 투명성에서 비롯된다”며 “앞으로도 교육 현장의 공정한 운영과 교원연수의 질적 개선을 위해 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀