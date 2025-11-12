경북도의회, 2025년도 청소년의회교실 성황리 마무리

서울Pn

김천 부곡초등학교 학생 22명, 의정활동 직접 체험


  •
경북도의회(의장 박성만)는 12일 김천부곡초등학교 학생 22명이 참여한 가운데 ‘제126회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다. 경북도의회 제공


경북도의회(의장 박성만)는 12일 본회의장에서 김천부곡초등학교 학생 22명이 참여한 가운데 ‘제126회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.

올해 마지막으로 실시한 청소년의회교실에 참여한 김천부곡초등학교 4~6학년 학생들은 의장과 의원 등 1일 도의원 역할을 맡아 실제 의회 진행방식과 동일하게 개회식, 3분 자유발언, 조례안 등 안건의 제안, 토론, 투표 및 의결 등의 순으로 진행하며 의회 운영 전반을 생생하게 체험했다.

학생들은 ▲초등학생 학교에서 휴대폰 사용 제한 ▲초등학교 쉬는 시간 20분으로 증가 ▲등교 시간 9시로 변경 등을 주제로 한 3분 자유발언에 이어 ▲학교 놀이기구 안전사고 방지에 관한 조례안 등 전체 4건의 안건을 상정·처리하였다.

특히 지역 출신 최병근 도의원은 “오늘 청소년의회교실이 여러분이 지역과 나라를 이끌어갈 미래 지도자이자, 성숙한 민주시민으로 성장하는 든든한 밑거름이 되길 바란다”고 격려하며, 학생들과 함께 의정활동 전반에 대해 질의응답을 나누는 뜻깊은 시간도 가졌다.

한편, 2025년도 청소년의회교실에는 도내 초·중·고 31개 학교, 720여명의 학생이 참여해 의정활동 체험 프로그램을 진행했으며, 2026년에도 설문조사 결과를 반영해 참가 학생들의 의견을 적극 수용하고 프로그램의 내실을 한층 강화함으로써, 청소년들이 민주주의의 가치와 의회의 역할을 직접 체득할 수 있는 민주시민 교육의 장으로 발전시켜 나갈 계획이다.


온라인뉴스팀
